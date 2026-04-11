Трамп пообещал Венгрии экономическое процветание, если после выборов страной будет руководить Орбан

Дональд Трамп готов предоставить экономическую помощь Венгрии в случае переизбрания Виктора Орбана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать экономику Венгрии «в полном объеме», если на выборах победит премьер Виктор Орбан. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, администрация США готова использовать «всю экономическую мощь» для укрепления венгерской экономики, если этого потребуют Орбан и венгерский народ. Также он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии страны под руководством действующего премьера.

«Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо этого потребуют. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана», — написал Трамп.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

