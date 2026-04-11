Трамп пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо після виборів країною керуватиме Орбан

Дональд Трамп готовий надати економічну допомогу Угорщині в разі переобрання Віктора Орбана.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати економіку Угорщини «в повному обсязі», якщо на виборах переможе прем’єр Віктор Орбан. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, адміністрація США готова використати «всю економічну міць» для зміцнення угорської економіки, якщо цього потребуватимуть Орбан і угорський народ. Також він висловив зацікавленість у подальшому розвитку країни під керівництвом чинного прем’єра.

«Моя адміністрація готова використати всю економічну міць США для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили для наших великих союзників у минулому, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть. Ми раді інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки подальшому керівництву Орбана», – написав Трамп.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

