Адвокат мэра, обвиняемого в ДТП, просила разрешить напоить его водкой в рамках эксперимента — какое решение принял суд

15:44, 11 апреля 2026
В Польше суд отказал в проведении «алкогольного эксперимента» с 600 мл водки по делу мэра, обвиняемого в ДТП.
В районном суде польского Любина отказали в проведении эксперимента с употреблением алкоголя в рамках дела против мэра города Хоцянув Томаша Кульчинского, которого судят за ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По данным следствия, в июне 2024 года Кульчинский, управляя автомобилем Porsche Macan, врезался в другую машину на перекрестке в Любине и покинул место аварии. Полиция задержала его дома примерно через 20 минут после инцидента.

Правоохранители установили, что чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения: анализ крови показал 2,6 промилле алкоголя через несколько часов после ДТП. Также сообщается, что во время задержания он сопротивлялся, угрожал полицейским и оскорблял их, а во время обследования в больнице — медицинский персонал.

Защита утверждает, что алкоголь Кульчинский употреблял уже после возвращения домой. Адвокат просила суд разрешить провести эксперимент, во время которого он должен был бы выпить 600 мл водки, чтобы оценить скорость употребления алкоголя.

Прокурор выступил против, назвав такое предложение неприемлемым из-за риска для здоровья или жизни.

Судья отказала в проведении эксперимента. Отмечается, что в случае его разрешения расходы на алкоголь должны были бы покрываться из государственного бюджета.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

