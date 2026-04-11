Адвокат мэра, обвиняемого в ДТП, просила разрешить напоить его водкой в рамках эксперимента — какое решение принял суд

В Польше суд отказал в проведении «алкогольного эксперимента» с 600 мл водки по делу мэра, обвиняемого в ДТП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В районном суде польского Любина отказали в проведении эксперимента с употреблением алкоголя в рамках дела против мэра города Хоцянув Томаша Кульчинского, которого судят за ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По данным следствия, в июне 2024 года Кульчинский, управляя автомобилем Porsche Macan, врезался в другую машину на перекрестке в Любине и покинул место аварии. Полиция задержала его дома примерно через 20 минут после инцидента.

Правоохранители установили, что чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения: анализ крови показал 2,6 промилле алкоголя через несколько часов после ДТП. Также сообщается, что во время задержания он сопротивлялся, угрожал полицейским и оскорблял их, а во время обследования в больнице — медицинский персонал.

Защита утверждает, что алкоголь Кульчинский употреблял уже после возвращения домой. Адвокат просила суд разрешить провести эксперимент, во время которого он должен был бы выпить 600 мл водки, чтобы оценить скорость употребления алкоголя.

Прокурор выступил против, назвав такое предложение неприемлемым из-за риска для здоровья или жизни.

Судья отказала в проведении эксперимента. Отмечается, что в случае его разрешения расходы на алкоголь должны были бы покрываться из государственного бюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.