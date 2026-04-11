Адвокат мера, обвинуваченого в ДТП, просила дозволити напоїти його горілкою заради експерименту – що вирішив суд

У Польщі суд відмовив у «алкогольному експерименті» зі 600 мл горілки у справі мера, обвинуваченого у ДТП.

У районному суді польського Любіна відмовили у проведенні експерименту із вживанням алкоголю в межах справи проти мера міста Хоцянув Томаша Кульчинського, якого судять за ДТП у стані сп’яніння. Про це повідомляє Wirtualna Polska.

За даними слідства, у червні 2024 року Кульчинський, керуючи автомобілем Porsche Macan, врізався в іншу машину на перехресті в Любіні та залишив місце аварії. Поліція затримала його вдома приблизно через 20 хвилин після інциденту.

Правоохоронці встановили, що посадовець перебував у стані алкогольного сп’яніння: аналіз крові показав 2,6 проміле алкоголю через кілька годин після ДТП. Також повідомляється, що під час затримання він чинив опір, погрожував поліцейським і ображав їх, а під час обстеження в лікарні — медичний персонал.

Захист стверджує, що алкоголь Кульчинський вживав уже після повернення додому. Адвокатка просила суд дозволити провести експеримент, під час якого він мав би випити 600 мл горілки, щоб оцінити швидкість вживання алкоголю.

Прокурор виступив проти, назвавши таку пропозицію неприйнятною через ризик для здоров’я або життя.

Суддя відмовила у проведенні експерименту. Зазначається, що у разі його дозволу витрати на алкоголь мали б покриватися з державного бюджету.

