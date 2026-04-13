Виктор Орбан поздравил «Тису» с победой на парламентских выборах в Венгрии

08:12, 13 апреля 2026
Виктор Орбан также заявил, что его политсила переходит в оппозицию.
Виктор Орбан поздравил «Тису» с победой на парламентских выборах в Венгрии
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.

«Только что премьер-министр Виктор Орбан позвонил и поздравил нас с победой», — написал лидер оппозиции Петер Мадьяр в Facebook.

Сам Виктор Орбан во время выступления подтвердил это, заявив, что результат выборов очевиден. Он также подтвердил, что поздравил партию-победителя и сказал, что его политсила переходит в оппозицию.

«Результаты выборов еще не окончательные, но они болезненные и понятные для нас. Ответственность и возможность управлять не были предоставлены нам. Я поздравил партию-победителя, – отметил он. – Что этот результат означает для нашей страны и судьбы нации, и какой его более глубокий или высший смысл, мы сейчас не знаем, покажет время. Как бы это ни сложилось, мы, как оппозиция, будем служить нашей стране и венгерской нации».

По словам Орбана, главной задачей теперь является укрепление собственных сообществ, и он заверил, что не намерен отказываться от политической борьбы. 

Венгрия Орбан

