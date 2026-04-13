Віктор Орбан привітав «Тису» з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Віктор Орбан також заявив, що його політсила переходить в опозицію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадяра.

«Щойно прем’єр-міністр Віктор Орбан зателефонував і привітав нас із перемогою», – написав лідер опозиції Петер Мадяр у Facebook.

Сам Віктор Орбан під час виступу підтвердив це, заявивши, що результат виборів є очевидним. Він також підтвердив, що привітав партію-переможця і сказав, що його політсила переходить в опозицію.

«Результати виборів ще не остаточні, але вони болючі та зрозумілі для нас. Відповідальність і можливість керувати не були надані нам. Я привітав партію-переможницю, – зазначив він. – Що цей результат означає для нашої країни та долі нації, і який його глибший чи вищий сенс, ми зараз не знаємо, покаже час. Як би це не склалося, ми, як опозиція, служитимемо нашій країні та угорській нації».

За словами Орбана, головним завданням тепер є зміцнення власних спільнот, і він запевнив, що не має наміру відмовлятися від політичної боротьби.

