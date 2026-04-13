В Кремле отреагировали на поражение Орбана на выборах и заявили, что Мадяра поздравлять не будут
В Кремле заявили, что не планируют поздравлять лидера партии «Тиса» Петера Мадяра с результатами парламентских выборов в Венгрии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Дмитрия Пескова.
По его словам, Россия не направляет поздравления странам, которые считает недружественными.
«Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — заявил Песков.
Он также отметил, что Москва будет внимательно следить за дальнейшей политикой нового руководства Венгрии и оценивать ее как «прагматичную или политизированную».
В то же время Песков напомнил, что Россия ранее поддерживала диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Мы открыты для налаживания хороших взаимовыгодных отношений», — добавил он.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.
