  1. В мире

В Кремле отреагировали на поражение Орбана на выборах и заявили, что Мадяра поздравлять не будут

15:43, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Кремле заявили, что Венгрия поддерживает санкции против РФ и поэтому не получает поздравлений.
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кремле заявили, что не планируют поздравлять лидера партии «Тиса» Петера Мадяра с результатами парламентских выборов в Венгрии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, Россия не направляет поздравления странам, которые считает недружественными.

«Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — заявил Песков.

Он также отметил, что Москва будет внимательно следить за дальнейшей политикой нового руководства Венгрии и оценивать ее как «прагматичную или политизированную».

В то же время Песков напомнил, что Россия ранее поддерживала диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы открыты для налаживания хороших взаимовыгодных отношений», — добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия выборы Венгрия

Блоги

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]