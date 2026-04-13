У Кремлі відреагували на поразку Орбана на виборах і заявили, що вітати Мадяра не будуть

15:43, 13 квітня 2026
У Кремлі заявили, що Угорщина підтримує санкції проти РФ і через це не отримує привітань.
Фото: Reuters
У Кремлі заявили, що не планують вітати лідера партії «Тіса» Петера Мадяра з результатами парламентських виборів в Угорщині. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Дмитра Пєскова.

За його словами, Росія не надсилає привітань країнам, які вважає недружніми.

«Ми не надсилаємо привітання недружнім країнам. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас», — заявив Пєсков.

Він також зазначив, що Москва уважно стежитиме за подальшою політикою нового керівництва Угорщини та оцінюватиме її як «прагматичну або політизовану».

Водночас Пєсков нагадав, що Росія раніше підтримувала діалог із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Ми відкриті до налагодження добрих взаємовигідних відносин», — додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадяра.

росія вибори Угорщина

