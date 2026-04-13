В Нидерландах взрывчатка несколько дней пролежала в супермаркете, пока не взорвалась

Устройство пролежало на полке магазина почти четыре дня, прежде чем произошел взрыв.

Фото: NOS

В городе Энсхеде в Нидерландах взрывное устройство несколько дней пролежало на полке супермаркета, прежде чем взорвалось. Об этом сообщает NOS.

По данным издания, инцидент произошел в середине марта, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас.

В сообщении говорится, что в супермаркете в Энсхеде взрывное устройство пролежало почти четыре дня на полке, прежде чем произошел взрыв. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 13 марта мужчина оставляет неизвестный предмет в магазине. Взрыв произошел 17 марта сразу после полуночи.

Работники магазина утром обнаружили значительные разрушения: в помещении были разбросаны осколки стекла и товары. Супермаркет пришлось закрыть на весь день, на месте работали правоохранители.

Мотивы мужчины пока не установлены. По предварительной версии, он мог прибыть из Германии, пересек границу в районе Гланербруга. Полиция ведет его розыск.

