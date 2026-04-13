У Нідерландах вибухівка кілька днів пролежала у супермаркеті, поки не здетонувала

Пристрій пролежав на полиці магазину майже чотири дні, перш ніж стався вибух.

У місті Енсхеде в Нідерландах вибуховий пристрій кілька днів пролежав на полиці супермаркету перед тим, як здетонував. Про це повідомляє NOS.

За даними видання, інцидент стався у середині березня, однак правоохоронці повідомили про нього лише зараз.

У повідомленні йдеться, що у супермаркеті в Енсхеде вибуховий пристрій пролежав майже чотири дні на полиці, перш ніж стався вибух. Камери відеоспостереження зафіксували, як 13 березня чоловік залишає невідомий предмет у магазині. Вибух стався 17 березня одразу після опівночі.

Працівники магазину вранці виявили значні руйнування: у приміщенні були розкидані уламки скла та товари. Супермаркет довелося закрити на весь день, на місці працювали правоохоронці.

Мотиви чоловіка наразі не встановлені. За попередньою версією, він міг прибути з Німеччини, перетнувши кордон у районі Гланербруга. Поліція веде його розшук.

