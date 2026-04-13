У Нідерландах вибухівка кілька днів пролежала у супермаркеті, поки не здетонувала

19:07, 13 квітня 2026
Пристрій пролежав на полиці магазину майже чотири дні, перш ніж стався вибух.
У місті Енсхеде в Нідерландах вибуховий пристрій кілька днів пролежав на полиці супермаркету перед тим, як здетонував. Про це повідомляє NOS.

За даними видання, інцидент стався у середині березня, однак правоохоронці повідомили про нього лише зараз.

У повідомленні йдеться, що у супермаркеті в Енсхеде вибуховий пристрій пролежав майже чотири дні на полиці, перш ніж стався вибух. Камери відеоспостереження зафіксували, як 13 березня чоловік залишає невідомий предмет у магазині. Вибух стався 17 березня одразу після опівночі.

Працівники магазину вранці виявили значні руйнування: у приміщенні були розкидані уламки скла та товари. Супермаркет довелося закрити на весь день, на місці працювали правоохоронці.

Мотиви чоловіка наразі не встановлені. За попередньою версією, він міг прибути з Німеччини, перетнувши кордон у районі Гланербруга. Поліція веде його розшук.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

