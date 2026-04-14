Эрдоган пригрозил военной силой Израилю по примеру Карабаха и Ливии — The Jerusalem Post
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает возможность применения военной силы против Израиля, проведя аналогию с предыдущими операциями в Нагорном Карабахе и Ливии. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что турецкий лидер жестко раскритиковал действия Израиля в Палестине и Ливане, назвав их «варварскими». Он подчеркнул, что Анкара должна обладать достаточной силой, чтобы противостоять израильской политике.
Эрдоган заявил, что Турция уже действовала подобным образом в других регионах, и сейчас ничто не мешает повторить такие шаги. Также он обвинил Израиль в создании «кровавой системы геноцида» и нарушении гуманитарных принципов. Отдельно президент раскритиковал новый израильский закон о смертной казни для террористов, предположив, что его могут применять преимущественно против палестинцев.
В ответ в Иерусалиме заявления Эрдогана назвали проявлением «имперских амбиций». Министр культурного наследия Амихай Элиягу резко отреагировал, охарактеризовав турецкого президента как «мегаломана» и «тирана».
Он отверг обвинения в геноциде и напомнил о действиях самой Турции, в частности в отношении Северного Кипра и курдских территорий.
«Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали. Турция, которая построила свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде», — заявил министр.
Он также анонсировал намерение вынести на рассмотрение правительства предложение о полном прекращении дипломатических отношений с Анкарой.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.