Эрдоган пригрозил военной силой Израилю по примеру Карабаха и Ливии — The Jerusalem Post

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил силовой сценарий по Израилю, чем спровоцировал жесткий ответ израильской стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает возможность применения военной силы против Израиля, проведя аналогию с предыдущими операциями в Нагорном Карабахе и Ливии. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что турецкий лидер жестко раскритиковал действия Израиля в Палестине и Ливане, назвав их «варварскими». Он подчеркнул, что Анкара должна обладать достаточной силой, чтобы противостоять израильской политике.

Эрдоган заявил, что Турция уже действовала подобным образом в других регионах, и сейчас ничто не мешает повторить такие шаги. Также он обвинил Израиль в создании «кровавой системы геноцида» и нарушении гуманитарных принципов. Отдельно президент раскритиковал новый израильский закон о смертной казни для террористов, предположив, что его могут применять преимущественно против палестинцев.

В ответ в Иерусалиме заявления Эрдогана назвали проявлением «имперских амбиций». Министр культурного наследия Амихай Элиягу резко отреагировал, охарактеризовав турецкого президента как «мегаломана» и «тирана».

Он отверг обвинения в геноциде и напомнил о действиях самой Турции, в частности в отношении Северного Кипра и курдских территорий.

«Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали. Турция, которая построила свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде», — заявил министр.

Он также анонсировал намерение вынести на рассмотрение правительства предложение о полном прекращении дипломатических отношений с Анкарой.

