Ердоган пригрозив військовою силою Ізраїлю за прикладом Карабаху та Лівії, — The Jerusalem Post

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив силовий сценарій щодо Ізраїлю, чим спровокував жорстку відповідь ізраїльської сторони.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що допускає можливість застосування військової сили проти ІзраїлЮ, провівши аналогію з попередніми операціями в Нагірному Карабасі та Лівії. Про це пише The Jerusalem Post.

Зазначається, що турецький лідер жорстко розкритикував дії Ізраїлю в Палестині та Лівані, назвавши їх «варварськими». Він підкреслив, що Анкара повинна мати достатню силу, щоб протидіяти ізраїльській політиці.

Ердоган зазначив, що Туреччина вже діяла подібним чином в інших регіонах, і нині ніщо не заважає повторити такі кроки. Також він звинуватив Ізраїль у створенні «кривавої системи геноциду» та порушенні гуманітарних принципів. Окремо президент розкритикував новий ізраїльський закон про смертну кару для терористів, припустивши, що його можуть застосовувати переважно проти палестинців.

У відповідь в Єрусалимі заяви Ердогана назвали проявом «імперських амбіцій». Міністр культурної спадщини Аміхай Еліягу різко відреагував, охарактеризувавши турецького президента як «мегаломана» і «тирана».

Він відкинув звинувачення у геноциді та нагадав про дії самої Туреччини, зокрема щодо Північного Кіпру та курдських територій.

«Туреччина, яка завоювала Північний Кіпр і контролює курдські території на сході, наважується читати нам лекції про мораль. Туреччина, яка побудувала свою економіку на геноциді вірмен, наважується звинувачувати нас у геноциді», — заявив міністр.

Він також анонсував намір внести на розгляд уряду пропозицію про повне припинення дипломатичних зв’язків з Анкарою.

