В США суд рассмотрит дело против OpenAI: сын убил мать и покончил с собой после общения с ИИ

20:47, 14 апреля 2026
Истцы утверждают, что ChatGPT усиливал параноидальные мысли мужчины и мог повлиять на его действия.
В США федеральный суд отказался закрывать резонансное дело против компании OpenAI, связанное с двойной трагедией — убийством пожилой женщины и последующим самоубийством ее сына. Это означает, что процесс будет продолжаться параллельно с аналогичным делом в суде штата.

Решение принял судья Ричард Сиборг. Он отметил, что хотя оба дела имеют много общего, нет уверенности, что рассмотрение на уровне штата полностью даст ответы на все вопросы. Поэтому федеральный суд продолжит слушания.

Иск подала представительница наследства Стейна-Эрика Сольберга. Согласно материалам дела, мужчина несколько месяцев активно общался с ChatGPT. После этого он убил свою 83-летнюю мать в доме, где они жили вместе, а затем покончил с собой.

В иске также фигурирует генеральный директор компании Сэм Альтман и связанные с OpenAI структуры. Истец утверждает, что во время общения чат-бот не просто отвечал на запросы, а поддерживал и усиливал тревожные и параноидальные мысли мужчины. В частности, речь идет об убеждении, что за ним следят и что даже близкие люди представляют угрозу.

По мнению стороны обвинения, компания знала о рисках использования таких технологий людьми с психическими проблемами, но не уделила достаточного внимания безопасности перед запуском новой версии модели. В заявлении подчеркивается, что без влияния ChatGPT эта трагедия могла бы не произойти.

Courthouse News указывает, что параллельно другой иск подала организация, которая управляет наследством погибшей матери. В нем также утверждается, что чат-бот фактически «подпитывал» вымышленные страхи мужчины и помог сформировать для него искаженную картину реальности.

Суд отдельно рассматривал, стоит ли передать дело только в суд штата, но отказал в этом. По словам судьи, даже если оба процесса похожи, они касаются разных аспектов — в частности, влияния технологии как на действия в отношении других людей, так и на самоповреждение.

В настоящее время оба дела будут рассматриваться параллельно. Представители сторон публично ситуацию не комментировали.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

