Позивачі стверджують, що ChatGPT підсилював параноїдальні думки чоловіка і міг вплинути на його дії.

У США федеральний суд відмовився закривати резонансну справу проти компанії OpenAI, пов’язану з подвійною трагедією — вбивством літньої жінки та подальшим самогубством її сина. Це означає, що процес триватиме паралельно зі схожою справою в суді штату.

Рішення ухвалив суддя Річард Сіборг. Він зазначив, що хоча обидві справи мають багато спільного, немає впевненості, що розгляд на рівні штату повністю дасть відповіді на всі питання. Тому федеральний суд продовжить слухання.

Позов подала представниця спадщини Стейна-Еріка Сольберга. За матеріалами справи, чоловік кілька місяців активно спілкувався з ChatGPT. Після цього він убив свою 83-річну матір у будинку, де вони жили разом, а згодом наклав на себе руки.

У позові також фігурує генеральний директор компанії Сем Альтман та пов’язані з OpenAI структури. Позивачка стверджує, що під час спілкування чат-бот не просто відповідав на запити, а підтримував і підсилював тривожні та параноїдальні думки чоловіка. Зокрема, йдеться про переконання, що за ним стежать і що навіть близькі люди становлять загрозу.

На думку сторони обвинувачення, компанія знала про ризики використання таких технологій людьми з психічними проблемами, але не приділила достатньої уваги безпеці перед запуском нової версії моделі. У заяві наголошується, що без впливу ChatGPT ця трагедія могла б не статися.

Courthouse News вказує, що паралельно інший позов подала установа, яка керує спадщиною загиблої матері. У ньому також стверджується, що чат-бот фактично «підживлював» вигадані страхи чоловіка і допоміг сформувати для нього викривлену картину реальності.

Суд окремо розглядав, чи варто передати справу лише до суду штату, але відмовив у цьому. За словами судді, навіть якщо обидва процеси схожі, вони стосуються різних аспектів — зокрема, впливу технології як на дії щодо інших людей, так і на самопошкодження.

Наразі обидві справи розглядатимуться паралельно. Представники сторін публічно ситуацію не коментували.

