У США суд розгляне справу проти OpenAI: син убив матір і наклав на себе руки після спілкування з ШІ

20:47, 14 квітня 2026
Позивачі стверджують, що ChatGPT підсилював параноїдальні думки чоловіка і міг вплинути на його дії.
У США федеральний суд відмовився закривати резонансну справу проти компанії OpenAI, пов’язану з подвійною трагедією — вбивством літньої жінки та подальшим самогубством її сина. Це означає, що процес триватиме паралельно зі схожою справою в суді штату.

Рішення ухвалив суддя Річард Сіборг. Він зазначив, що хоча обидві справи мають багато спільного, немає впевненості, що розгляд на рівні штату повністю дасть відповіді на всі питання. Тому федеральний суд продовжить слухання.

Позов подала представниця спадщини Стейна-Еріка Сольберга. За матеріалами справи, чоловік кілька місяців активно спілкувався з ChatGPT. Після цього він убив свою 83-річну матір у будинку, де вони жили разом, а згодом наклав на себе руки.

У позові також фігурує генеральний директор компанії Сем Альтман та пов’язані з OpenAI структури. Позивачка стверджує, що під час спілкування чат-бот не просто відповідав на запити, а підтримував і підсилював тривожні та параноїдальні думки чоловіка. Зокрема, йдеться про переконання, що за ним стежать і що навіть близькі люди становлять загрозу.

На думку сторони обвинувачення, компанія знала про ризики використання таких технологій людьми з психічними проблемами, але не приділила достатньої уваги безпеці перед запуском нової версії моделі. У заяві наголошується, що без впливу ChatGPT ця трагедія могла б не статися.

Courthouse News вказує, що паралельно інший позов подала установа, яка керує спадщиною загиблої матері. У ньому також стверджується, що чат-бот фактично «підживлював» вигадані страхи чоловіка і допоміг сформувати для нього викривлену картину реальності.

Суд окремо розглядав, чи варто передати справу лише до суду штату, але відмовив у цьому. За словами судді, навіть якщо обидва процеси схожі, вони стосуються різних аспектів — зокрема, впливу технології як на дії щодо інших людей, так і на самопошкодження.

Наразі обидві справи розглядатимуться паралельно. Представники сторін публічно ситуацію не коментували.

вбивство США самогубство ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

