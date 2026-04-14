Франция, Германия, Нидерланды и Италия против ускоренного вступления Украины в ЕС — Politico

20:59, 14 апреля 2026
Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Эти страны опасаются, что расширение ЕС может усилить позиции популистов и привести к сложным национальным референдумам.

В частности, во Франции тема вступления Украины может усилить позиции правых, таких как Жордан Барделла. В своих кампаниях он может спекулировать на теме вступления Украины, аргументируя это рисками для рабочих мест и затратами для бюджета.

Также в ЕС помнят опыт расширения 2004 года. Тогда перед вступлением Польши в западных странах активно обсуждали риск «дешевой рабочей силы», которая может вытеснить местных работников.

Отдельная причина — опыт с Венгрией. После вступления страну неоднократно критиковали за проблемы с демократией, связи с Россией и блокирование решений ЕС, в частности относительно поддержки Украины.

Также Франция, Германия, Нидерланды и Италия настаивают, что процесс вступления должен оставаться «основанным на заслугах» и не может ускоряться по геополитическим причинам.

В то же время Швеция и Дания поддерживают более быстрый процесс и выступают за завершение переговоров в ближайшие годы.

