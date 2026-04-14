Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія проти пришвидшеного вступу України до ЄС — Politico

20:59, 14 квітня 2026
Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Ці країни побоюються, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і призвести до складних національних референдумів.

Зокрема, у Франції тема вступу України може посилити позиції правих, таких як Жордан Барделла. У своїх кампаніях він може спекулювати на темі вступу України, аргументуючи це ризиками для робочих місць і витратами для бюджету.

Також у ЄС пам’ятають досвід розширення 2004 року. Тоді перед вступом Польщі у західних країнах активно обговорювали ризик «дешевої робочої сили», яка може витіснити місцевих працівників.

Окрема причина — досвід з Угорщиною. Після вступу країну неодноразово критикували за проблеми з демократією, зв’язки з Росією та блокування рішень ЄС, зокрема щодо підтримки України.

Також Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія наполягають, що процес вступу має залишатися «заснованим на заслугах» і не може пришвидшуватися з геополітичних причин.

Проте Швеція та Данія підтримують швидший рух і виступають за завершення переговорів у найближчі роки.

