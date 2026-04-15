В Великобритании запретили рекламу выпечки и сладостей в соцсетях — первые две компании получили предупреждения

В Великобритании запретили часть рекламы Lidl и Iceland из-за новых правил в отношении фаст-фуда.

Первые две британские компании получили запрет на продолжение отдельных рекламных кампаний в связи с вступлением в силу новых правил, направленных на снижение популярности продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара. Об этом сообщает The Guardian.

Британское Агентство по стандартам рекламы (ASA), которое является регулятором в этой сфере, заявило о нарушении обновленных правил со стороны супермаркетов Lidl и Iceland. В частности, с 5 января действует запрет на показ рекламы продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара на телевидении до 21:00, а также полный запрет такой рекламы в онлайн-среде.

15 апреля ASA сообщило, что рекламные материалы Lidl и Iceland, продвигавшие выпечку и сладости, размещенные в Instagram и на сайте Daily Mail, не соответствуют новым требованиям.

В Lidl в ответ заявили, что соответствующие объявления подпадали под исключение, касающееся рекламы продукции собственных торговых марок.

