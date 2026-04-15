  1. В мире

В Великобритании запретили рекламу выпечки и сладостей в соцсетях — первые две компании получили предупреждения

17:07, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Великобритании запретили часть рекламы Lidl и Iceland из-за новых правил в отношении фаст-фуда.
Фото: The Guardian
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первые две британские компании получили запрет на продолжение отдельных рекламных кампаний в связи с вступлением в силу новых правил, направленных на снижение популярности продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара. Об этом сообщает The Guardian.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Британское Агентство по стандартам рекламы (ASA), которое является регулятором в этой сфере, заявило о нарушении обновленных правил со стороны супермаркетов Lidl и Iceland. В частности, с 5 января действует запрет на показ рекламы продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара на телевидении до 21:00, а также полный запрет такой рекламы в онлайн-среде.

15 апреля ASA сообщило, что рекламные материалы Lidl и Iceland, продвигавшие выпечку и сладости, размещенные в Instagram и на сайте Daily Mail, не соответствуют новым требованиям.

В Lidl в ответ заявили, что соответствующие объявления подпадали под исключение, касающееся рекламы продукции собственных торговых марок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания соцсети

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]