У Великій Британії заборонили рекламу випічки та солодощів у соцмережах – перші дві компанії отримали попередження

У Великій Британії заборонили частину реклами Lidl та Iceland через нові правила щодо фастфуду.

Перші дві британські компанії отримали заборону на продовження окремих рекламних кампаній у зв’язку з набуттям чинності нових правил, спрямованих на зменшення популярності продуктів із високим вмістом жиру, солі або цукру. Про це повідомляє The Guardian.

Британське Агентство зі стандартів реклами (ASA), яке є регулятором у цій сфері, заявило про порушення оновлених правил з боку супермаркетів Lidl та Iceland. Зокрема, з 5 січня діє заборона на показ реклами продуктів із високим вмістом жиру, солі або цукру на телебаченні до 21:00, а також повна заборона такої реклами в онлайн-середовищі.

15 квітня ASA повідомило, що рекламні матеріали Lidl та Iceland, які просували випічку та солодощі, розміщені в Instagram та на сайті Daily Mail, не відповідають новим вимогам.

У Lidl у відповідь заявили, що відповідні оголошення підпадали під виняток, який стосується реклами продукції власних торгових марок.

