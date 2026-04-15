В школе в Турции произошла стрельба — погибли ученики и учитель, десятки раненых
В средней школе в Турции в результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека — трое учеников и учитель, еще около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает турецкая служба CNN.
По предварительным данным следствия, нападавшим был ученик восьмого класса. Он пришел в школу с пятью единицами оружия.
Сначала парень открыл стрельбу в воздух на школьном дворе, после чего зашел в здание и продолжил стрелять. После этого он покончил жизнь самоубийством.
Правоохранители предполагают, что оружие подросток взял у своего отца, который ранее служил в полиции. Отца задержали.
Следователи также сообщили о запрете на обнародование деталей инцидента, чтобы обеспечить надлежащее проведение расследования.
