В школе в Турции произошла стрельба — погибли ученики и учитель, десятки раненых

По предварительным данным, нападение совершил восьмиклассник, который принес в школу пять единиц оружия.

В средней школе в Турции в результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека — трое учеников и учитель, еще около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает турецкая служба CNN.

По предварительным данным следствия, нападавшим был ученик восьмого класса. Он пришел в школу с пятью единицами оружия.

Сначала парень открыл стрельбу в воздух на школьном дворе, после чего зашел в здание и продолжил стрелять. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Правоохранители предполагают, что оружие подросток взял у своего отца, который ранее служил в полиции. Отца задержали.

Следователи также сообщили о запрете на обнародование деталей инцидента, чтобы обеспечить надлежащее проведение расследования.

