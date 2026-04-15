У школі в Туреччині сталася стрілянина – загинули учні та вчитель, десятки поранених
У середній школі в Туреччині внаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини — троє учнів і вчитель, ще близько 20 осіб дістали поранення. Про це повідомляє турецька служба CNN.
За попередніми даними слідства, нападником був учень восьмого класу. Він прийшов до школи з п’ятьма одиницями зброї.
Спочатку хлопець відкрив стрілянину в повітря на шкільному подвір’ї, після чого зайшов до будівлі та продовжив стріляти. Після цього він скоїв самогубство.
Правоохоронці припускають, що зброю підліток узяв у свого батька, який раніше служив у поліції. Батька затримали.
Слідчі також повідомили про заборону на оприлюднення деталей інциденту, щоб забезпечити належне проведення розслідування.
