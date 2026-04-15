У школі в Туреччині сталася стрілянина – загинули учні та вчитель, десятки поранених

За попередніми даними, напад здійснив восьмикласник, який приніс до школи п’ять одиниць зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середній школі в Туреччині внаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини — троє учнів і вчитель, ще близько 20 осіб дістали поранення. Про це повідомляє турецька служба CNN.

За попередніми даними слідства, нападником був учень восьмого класу. Він прийшов до школи з п’ятьма одиницями зброї.

Спочатку хлопець відкрив стрілянину в повітря на шкільному подвір’ї, після чого зайшов до будівлі та продовжив стріляти. Після цього він скоїв самогубство.

Правоохоронці припускають, що зброю підліток узяв у свого батька, який раніше служив у поліції. Батька затримали.

Слідчі також повідомили про заборону на оприлюднення деталей інциденту, щоб забезпечити належне проведення розслідування.

