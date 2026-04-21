В Польше оштрафовали компанию на 20 млн злотых за продажу роскошных автомобилей в РФ вопреки санкциям

15:35, 21 апреля 2026
Налоговая служба Польши заявила об одном из крупнейших нарушений санкций ЕС — более 100 автомобилей премиум-класса попали в РФ через несколько стран.
В Польше оштрафовали местную компанию на 20 млн злотых (около 5,5 млн долларов) за умышленное нарушение санкций Европейского Союза путем продажи роскошных автомобилей в Россию. Об этом сообщила налоговая служба страны, пишет Bloomberg.

По данным Национальной налоговой администрации Польши (KAS), компания, которой управляют граждане Беларуси на юго-востоке Польши, в 2022-2023 годах закупала автомобили премиум-класса в Западной Европе, после чего экспортировала их в Россию через территорию Польши, Литвы и Беларуси.

Речь идет о около 100 автомобилях таких марок, как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche и Bentley. Общая стоимость этой техники превышает 49 млн злотых. В KAS назвали эту схему одним из крупнейших подобных дел в Польше.

Власти в Варшаве в течение последних месяцев активизировали борьбу с компаниями, нарушающими санкции ЕС против России. Представители различных отраслей ранее сообщали о недобросовестной конкуренции из-за обхода ограничений, в частности в торговле удобрениями, древесиной, предметами роскоши и сельхозтехникой.

Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро и автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро является частью санкций ЕС, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

