В Польше оштрафовали компанию на 20 млн злотых за продажу роскошных автомобилей в РФ вопреки санкциям

Налоговая служба Польши заявила об одном из крупнейших нарушений санкций ЕС — более 100 автомобилей премиум-класса попали в РФ через несколько стран.

В Польше оштрафовали местную компанию на 20 млн злотых (около 5,5 млн долларов) за умышленное нарушение санкций Европейского Союза путем продажи роскошных автомобилей в Россию. Об этом сообщила налоговая служба страны, пишет Bloomberg.

По данным Национальной налоговой администрации Польши (KAS), компания, которой управляют граждане Беларуси на юго-востоке Польши, в 2022-2023 годах закупала автомобили премиум-класса в Западной Европе, после чего экспортировала их в Россию через территорию Польши, Литвы и Беларуси.

Речь идет о около 100 автомобилях таких марок, как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche и Bentley. Общая стоимость этой техники превышает 49 млн злотых. В KAS назвали эту схему одним из крупнейших подобных дел в Польше.

Власти в Варшаве в течение последних месяцев активизировали борьбу с компаниями, нарушающими санкции ЕС против России. Представители различных отраслей ранее сообщали о недобросовестной конкуренции из-за обхода ограничений, в частности в торговле удобрениями, древесиной, предметами роскоши и сельхозтехникой.

Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро и автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро является частью санкций ЕС, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

