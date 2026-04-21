У Польщі оштрафували компанію на 20 млн злотих за продаж попри санкції люксових авто до РФ

15:35, 21 квітня 2026
Податкова служба Польщі заявила про одне з найбільших порушень санкцій ЄС – понад 100 автомобілів преміум-класу потрапили до РФ через кілька країн.
У Польща оштрафували місцеву компанію на 20 млн злотих (близько 5,5 млн доларів) за навмисне порушення санкцій Європейський Союз через продаж розкішних автомобілів до Росія. Про це повідомила податкова служба країни, пише Bloomberg.

За даними Національної податкової адміністрації Польщі (KAS), компанія, якою керують громадяни Білорусь на південному сході Польщі, у 2022-2023 роках закуповувала автомобілі преміум-класу в Західній Європі, після чого експортувала їх до Росії через територію Польщі, Литва та Білорусі.

Йдеться про близько 100 автомобілів таких марок, як BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche та Bentley. Загальна вартість цієї техніки перевищує 49 млн злотих. У KAS назвали цю схему однією з найбільших подібних справ у Польщі.

Влада у Варшава протягом останніх місяців активізувала боротьбу з компаніями, які порушують санкції ЄС проти Росії. Представники різних галузей раніше повідомляли про недобросовісну конкуренцію через обходи обмежень, зокрема у торгівлі добривами, деревиною, предметами розкоші та сільгосптехнікою.

Заборона на експорт до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро та автомобілів дорожчих за 50 тисяч євро є частиною санкцій ЄС, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

