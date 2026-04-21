Водитель Uber схватил пассажирку за бедро — компания выплатит пострадавшей $5 тысяч компенсации

Uber признали ответственным за домогательства водителя.

Сервис такси Uber несет ответственность за поведение водителя, который схватил пассажирку за внутреннюю часть бедра, когда она выходила с переднего сиденья его автомобиля, и спросил, может ли «оставить ее у себя». Такое решение приняли присяжные в штате Северная Каролина, пишет CBS News.

Федеральное жюри присяжных в городе Шарлотт присудило истице $5 тысяч компенсации, сообщила одна из ее адвокатов Эллин Герд.

Это так называемое тестовое дело является частью более широкой группы исков о сексуальном насилии, поданных против Uber в различных юрисдикциях США, и стало третьим, которое дошло до судебного разбирательства. В феврале федеральное жюри в Аризоне обязало Uber выплатить $8,5 млн женщине, которая заявила, что водитель платформы изнасиловал ее во время поездки. В прошлом году суд присяжных в Калифорнии признал Uber невиновным по делу о другом предполагаемом нападении.

В заявлении, направленном по электронной почте, Uber обратил внимание на относительно небольшой размер компенсации по делу в Северной Каролине и на то, что присяжные установили факт физического контакта, а не сексуального насилия.

«Решение присяжных должно вернуть эти дела к реальности, поскольку оно составляет незначительную часть от предыдущих требований», — заявили в компании, добавив, что имеют веские основания для апелляции, поскольку, по их мнению, присяжные получили неправильные инструкции относительно вопроса ответственности.

Адвокат Герд отметила, что этот вердикт является положительным сигналом для других истцов, указав, что именно Uber, а не истцы, выбрал дело в Северной Каролине как тестовое для более широкой группы исков. «Это было дело, в котором они считали, что победят. Они сами определили все критерии — это именно то дело, которое они хотели рассмотреть. И присяжные поверили истице, а они проиграли», — сказала она.

Иски стали следствием многолетней критики уровня безопасности Uber, включая тысячи случаев сексуального насилия, о которых сообщали как пассажиры, так и водители. Поскольку водители Uber классифицируются как подрядчики, а не сотрудники компании, платформа долгое время настаивала, что не несет ответственности за их действия.

Судья окружного суда США Чарльз Р. Брейер, который рассматривает группу этих дел, постановил, что Uber является «общим перевозчиком» по законодательству Северной Каролины и поэтому несет ответственность за действия водителя. Он отметил, что компания позиционирует себя как поставщик транспортных услуг через рекламу и контроль за поездками и безопасностью пассажиров. По его словам, штат мог прямо освободить Uber и другие сервисы от такой ответственности, как это сделали Флорида и Техас, но не сделал этого.

По словам Герд, это означает, что присяжные должны были определить лишь факт инцидента. Водитель отрицал любой физический контакт с истицей, отметили в Uber. В компании также заявили, что женщина не сообщала об инциденте правоохранительным органам, и о нем стало известно только после подачи иска через три года.

Герд подчеркнула, что отсутствие обращения в полицию не означает, что инцидента не было. Во время судебного разбирательства присяжные заслушали показания водителя, истицы и ее друзей, которые подтвердили ее версию событий.

