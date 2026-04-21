  У світі

Водій Uber схопив пасажирку за стегно — компанія заплатить постраждалій $5 тисяч компенсації

21:42, 21 квітня 2026
Uber визнали відповідальним за домагання водія.
Фото: GettyImages
Сервіс таксі Uber несе відповідальність за поведінку водія, який схопив пасажирку за внутрішню частину стегна, коли вона виходила з переднього сидіння його автомобіля, та запитав, чи може «залишити її з собою». Таке рішення ухвалили присяжні у штаті Північна Кароліна, пише CBSnews.

Федеральне журі присяжних у місті Шарлотт присудило позивачці $5 тисяч компенсації, повідомила одна з її адвокаток Еллін Герд.

Ця так звана тестова справа є частиною ширшої групи позовів щодо сексуального насильства, поданих проти Uber у різних юрисдикціях США, і стала третьою, що дійшла до судового розгляду. У лютому федеральне журі в Аризоні зобов’язало Uber виплатити $8,5 млн жінці, яка заявила, що водій платформи зґвалтував її під час поїздки. Минулого року суд присяжних у Каліфорнії визнав Uber невинним у справі про інший ймовірний напад.

У заяві, надісланій електронною поштою, Uber звернув увагу на відносно невеликий розмір компенсації у справі в Північній Кароліні та на те, що присяжні встановили факт фізичного контакту, а не сексуального насильства.

«Рішення присяжних має повернути ці справи до реальності, адже воно становить незначну частку від попередніх вимог», — заявили в компанії, додавши, що мають вагомі підстави для апеляції, оскільки, на їхню думку, присяжні отримали неправильні інструкції щодо питання відповідальності.

Адвокатка Герд зазначила, що цей вердикт є позитивним сигналом для інших позивачів, зауваживши, що саме Uber, а не позивачі, обрав справу в Північній Кароліні як тестову для ширшої групи позовів. «Це була справа, у якій вони вважали, що переможуть. Вони самі визначили всі критерії — це саме та справа, яку вони хотіли розглянути. І присяжні повірили позивачці, а вони програли», — сказала вона.

Позови стали наслідком багаторічної критики рівня безпеки Uber, включно з тисячами випадків сексуального насильства, про які повідомляли як пасажири, так і водії. Оскільки водії Uber класифікуються як підрядники, а не працівники компанії, платформа тривалий час наполягала, що не несе відповідальності за їхні дії.

Суддя Окружного суду США Чарльз Р. Брейєр, який розглядає групу цих справ, постановив, що Uber є «загальним перевізником» за законодавством Північної Кароліни і тому несе відповідальність за дії водія. Він зазначив, що компанія позиціонує себе як постачальник транспортних послуг через рекламу та контроль за поїздками і безпекою пасажирів. За його словами, штат міг прямо звільнити Uber та інші сервіси від такої відповідальності, як це зробили Флорида і Техас, але не зробив цього.

За словами Герд, це означає, що присяжні мали визначити лише факт інциденту. Водій заперечував будь-який фізичний контакт із позивачкою, зазначили в Uber. У компанії також заявили, що жінка не повідомляла про інцидент правоохоронним органам, і про нього стало відомо лише після подання позову через три роки.

Герд наголосила, що відсутність звернення до поліції не означає, що інциденту не було. Під час судового розгляду присяжні заслухали свідчення водія, позивачки та її друзів, які підтвердили її версію подій.

суд США

