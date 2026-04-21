В Великобритании проверяют Telegram из-за возможного распространения материалов с насилием над детьми

Британский регулятор проверяет мессенджер на соблюдение требований онлайн-безопасности после выявления вероятного распространения запрещенного контента.

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram после выявления возможного распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Расследование открыто 21 апреля 2026 года в отношении компании Telegram Messenger Inc., которая предоставляет услуги мессенджера Telegram. Регулятор должен выяснить, могла ли компания не выполнить свои обязательства по противодействию незаконному контенту в соответствии с действующим законодательством Великобритании.

В Ofcom отметили, что собрали доказательства вероятного наличия и распространения материалов с сексуальным насилием над детьми (CSAM) на платформе. Это основано как на собственной оценке сервиса, так и на данных Канадского центра защиты детей.

Регулятор подчеркнул, что в рамках Закона о безопасности в Интернете 2023 года поставщики онлайн-услуг обязаны внедрять пропорциональные системы для предотвращения доступа к незаконному контенту, в частности CSAM, минимизировать его распространение и оперативно удалять его после обнаружения.

Речь также идет об обязанности эффективно управлять рисками использования сервисов для совершения приоритетных преступлений, связанных с таким контентом, и обеспечивать быстрое реагирование на его появление.

Ofcom отмечает, что соблюдение требований может осуществляться путем внедрения рекомендованных мер из Кодексов практики или альтернативных механизмов.

В случае подтверждения нарушений регулятор может налагать штрафы до 18 миллионов фунтов стерлингов или до 10% от глобального дохода компании — в зависимости от того, какая сумма больше. В самых серьезных случаях возможно обращение в суд для ограничения деятельности сервиса в Великобритании, включая блокировку доступа или прекращение обслуживания со стороны третьих лиц.

Эти обязательства вступили в силу 17 марта 2025 года. Регулятор пообещал предоставить обновленную информацию о расследовании позднее.

