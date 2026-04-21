  1. В мире

В Великобритании проверяют Telegram из-за возможного распространения материалов с насилием над детьми

18:53, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Британский регулятор проверяет мессенджер на соблюдение требований онлайн-безопасности после выявления вероятного распространения запрещенного контента.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram после выявления возможного распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Расследование открыто 21 апреля 2026 года в отношении компании Telegram Messenger Inc., которая предоставляет услуги мессенджера Telegram. Регулятор должен выяснить, могла ли компания не выполнить свои обязательства по противодействию незаконному контенту в соответствии с действующим законодательством Великобритании.

В Ofcom отметили, что собрали доказательства вероятного наличия и распространения материалов с сексуальным насилием над детьми (CSAM) на платформе. Это основано как на собственной оценке сервиса, так и на данных Канадского центра защиты детей.

Регулятор подчеркнул, что в рамках Закона о безопасности в Интернете 2023 года поставщики онлайн-услуг обязаны внедрять пропорциональные системы для предотвращения доступа к незаконному контенту, в частности CSAM, минимизировать его распространение и оперативно удалять его после обнаружения.

Речь также идет об обязанности эффективно управлять рисками использования сервисов для совершения приоритетных преступлений, связанных с таким контентом, и обеспечивать быстрое реагирование на его появление.

Ofcom отмечает, что соблюдение требований может осуществляться путем внедрения рекомендованных мер из Кодексов практики или альтернативных механизмов.

В случае подтверждения нарушений регулятор может налагать штрафы до 18 миллионов фунтов стерлингов или до 10% от глобального дохода компании — в зависимости от того, какая сумма больше. В самых серьезных случаях возможно обращение в суд для ограничения деятельности сервиса в Великобритании, включая блокировку доступа или прекращение обслуживания со стороны третьих лиц.

Эти обязательства вступили в силу 17 марта 2025 года. Регулятор пообещал предоставить обновленную информацию о расследовании позднее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Телеграм Великобритания

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]