У Великій Британії перевіряють Telegram через можливе поширення матеріалів із насильством над дітьми

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розпочав розслідування щодо месенджера Telegram після виявлення можливого поширення матеріалів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Розслідування відкрито 21 квітня 2026 року щодо компанії Telegram Messenger Inc., яка надає послуги месенджера Telegram. Регулятор має з’ясувати, чи могла компанія не виконати свої зобов’язання щодо протидії незаконному контенту відповідно до чинного законодавства Великої Британії.

В Ofcom зазначили, що зібрали докази ймовірної присутності та поширення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми (CSAM) на платформі. Це ґрунтується як на власній оцінці сервісу, так і на даних Канадського центру захисту дітей.

Регулятор наголосив, що у межах Закону про безпеку в Інтернеті 2023 року постачальники онлайн-послуг зобов’язані впроваджувати пропорційні системи для запобігання доступу до незаконного контенту, зокрема CSAM, мінімізувати його поширення та оперативно видаляти його після виявлення.

Йдеться також про обов’язок ефективно управляти ризиками використання сервісів для скоєння пріоритетних злочинів, пов’язаних із таким контентом, та забезпечувати швидке реагування на його появу.

Ofcom зазначає, що дотримання вимог може здійснюватися через впровадження рекомендованих заходів із Кодексів практики, або альтернативних механізмів.

У разі підтвердження порушень регулятор може накладати штрафи до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або до 10% від глобального доходу компанії — залежно від того, яка сума більша. У найсерйозніших випадках можливе звернення до суду для обмеження діяльності сервісу у Великій Британії, включно з блокуванням доступу або припиненням обслуговування з боку третіх сторін.

Ці обов’язки набули чинності 17 березня 2025 року. Регулятор пообіцяв надати оновлену інформацію щодо розслідування згодом.

