Полиция Южной Кореи добивается ареста продюсера K-pop-группы «BTS» по подозрению в мошенничестве на сумму 100 млн долларов

20:23, 21 апреля 2026
Бан Си Хёк, основатель агентства BTS, подозревается в незаконном получении более 100 млн долларов в ходе инвестиционных операций.
Полиция Южной Кореи обратилась в прокуратуру с просьбой выдать ордер на арест Бан Си Хёка — главы агентства HYBE, стоящего за K-pop группой BTS. Его подозревают в причастности к схеме с возможным мошенническим получением более 100 млн долларов от инвесторов. Об этом сообщает The Guardian.

Сеульское столичное полицейское управление подтвердило, что подало соответствующий запрос прокурорам об аресте Банга, который является основателем и руководителем HYBE.

«Мы будем продолжать сотрудничать со всеми юридическими процедурами и прилагать все усилия, чтобы четко объяснить нашу позицию», — говорится в заявлении защиты.

Расследование в отношении Бан Си Хёка продолжается с ноября. Его подозревают в том, что в 2019 году он мог вводить инвесторов в заблуждение, заявляя об отсутствии планов выхода HYBE на биржу. По данным следствия, это могло побудить инвесторов продать свои доли в фонде прямых инвестиций перед первичным размещением акций компании.

Полиция также считает, что фонд мог выплатить Бангу около 200 млрд вон (примерно 136 млн долларов) в рамках отдельного соглашения, которое предусматривало для него 30% прибыли от продажи акций после IPO.

Бан Си Хёк — музыкальный продюсер и основатель компании, созданной в 2005 году под названием Big Hit Entertainment. Он считается одной из ключевых фигур индустрии K-pop и руководит такими исполнителями, как BTS, Seventeen, Le Sserafim и Katseye.

Юридические проблемы руководителя HYBE возникли на фоне активности BTS после почти четырехлетнего перерыва, связанного с прохождением участниками обязательной военной службы, что создает дополнительное давление на репутацию компании.

Судебно-юридическая газета

