  У світі

Поліція Південної Кореї домагається арешту продюсера K-pop гурту «BTS» через підозру у шахрайстві на $100 млн

20:23, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бан Сі Хьок, засновник агентства BTS, підозрюється у незаконному отриманні понад 100 млн доларів під час інвестиційних операцій.
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Південної Кореї звернулася до прокуратури з проханням видати ордер на арешт Бан Сі Хьока — голови агентства HYBE, яке стоїть за K-pop гуртом BTS. Його підозрюють у причетності до схеми з можливим шахрайським отриманням понад 100 млн доларів від інвесторів. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сеульське столичне поліцейське управління підтвердило, що подало відповідний запит прокурорам щодо арешту Банга, який є засновником і керівником HYBE.

«Ми продовжуватимемо співпрацювати з усіма юридичними процедурами та докладатимемо всіх зусиль, щоб чітко пояснити нашу позицію», — йдеться в заяві захисту.

Розслідування щодо Бан Сі Хьока триває з листопада. Його підозрюють у тому, що у 2019 році він міг вводити інвесторів в оману, заявляючи про відсутність планів виходу HYBE на біржу. За даними слідства, це могло спонукати інвесторів продати свої частки фонду прямих інвестицій перед первинним розміщенням акцій компанії.

Поліція також вважає, що фонд міг виплатити Бангу близько 200 млрд вон (приблизно 136 млн доларів) у межах окремої угоди, яка передбачала для нього 30% прибутку від продажу акцій після IPO.

Бан Сі Хьок є музичним продюсером і засновником компанії, яка у 2005 році була створена під назвою Big Hit Entertainment. Він вважається однією з ключових фігур індустрії K-pop і керує такими виконавцями, як BTS, Seventeen, Le Sserafim та Katseye.

Юридичні проблеми керівника HYBE виникли на тлі активності BTS після майже чотирирічної перерви, пов’язаної з проходженням учасниками обов’язкової військової служби, що створює додатковий тиск на репутацію компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція арешт Південна Корея

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]