Суд ЕС признал незаконным введенный Венгрией запрет на доступ детей к ЛГБТК+ контенту

20:59, 21 апреля 2026
Будапешт обязали изменить законодательство 2021 года, которое ограничивало упоминание ЛГБТК+ тем в СМИ для несовершеннолетних.
Суд ЕС признал незаконным введенный Венгрией запрет на доступ детей к ЛГБТК+ контенту
Суд Европейского Союза постановил, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, введя ограничения на доступ детей к ЛГБТК+ контенту. Будапешт обязали отменить соответствующие нормы. Об этом сообщает Politico.

В решении суда отмечается, что венгерское законодательство противоречит ряду норм ЕС и представляет собой «особенно серьезное посягательство на несколько основных прав». Суд поддержал процедуру нарушения, которую ранее инициировала Европейская комиссия.

Речь идет о законе, принятом в 2021 году, который ограничивает или запрещает «пропаганду» гомосексуальности и гендерной идентичности в медиа, доступных для детей. Венгрия объясняла эти нормы как часть политики защиты несовершеннолетних от вредного контента в рамках правил ЕС относительно аудиовизуальных услуг.

После принятия закона Европейская комиссия подала иск в суд, который поддержали 15 государств-членов ЕС и Европейский парламент. В 2021 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала венгерское законодательство «позором» и заявила о намерении использовать все имеющиеся инструменты для защиты прав граждан ЕС.

Несмотря на критику, венгерские власти продолжали вводить ограничительные меры. В частности, в прошлом году в стране запретили проведение мероприятий прайда, а полиции разрешили использовать биометрические технологии для идентификации организаторов и участников, что ещё больше обострило конфликт с Брюсселем.

В суде также сослались на предыдущую позицию юридического советника, который заявлял, что Венгрия «существенно отклонилась от модели конституционной демократии» и фактически умаляет равенство различных форм сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

После политических изменений в стране новые заявления звучат смягченно. Представители венгерской политической силы «Тиса» заявляют о поддержке права на частную жизнь и свободу собраний, одновременно подчеркивая необходимость соблюдения законов.

Решение Суда ЕС открывает возможность для дальнейших действий Еврокомиссии, в частности применения финансовых санкций в случае невыполнения постановления.

Европейская комиссия и представители венгерских властей пока не прокомментировали решение.

