  У світі

Суд ЄС визнав незаконною заборону Угорщини на доступ дітей до ЛГБТК+ контенту

20:59, 21 квітня 2026
Будапешт зобов’язали змінити законодавство 2021 року, яке обмежувало згадування ЛГБТК+ тем у медіа для неповнолітніх.
Суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина порушила законодавство ЄС, запровадивши обмеження на доступ дітей до ЛГБТК+ контенту. Будапешт зобов’язали скасувати відповідні норми. Про це повідомляє Politico.

У рішенні суду зазначається, що угорське законодавство суперечить низці норм ЄС та становить «особливо серйозне втручання в кілька основних прав». Суд підтримав процедуру порушення, яку раніше ініціювала Європейська комісія.

Йдеться про закон, ухвалений у 2021 році, який обмежує або забороняє «пропаганду» гомосексуальності та гендерної ідентичності у медіа, доступних для дітей. Угорщина пояснювала ці норми як частину політики захисту неповнолітніх від шкідливого контенту в межах правил ЄС щодо аудіовізуальних послуг.

Після ухвалення закону Європейська комісія подала позов до суду, який підтримали 15 держав-членів ЄС та Європейський парламент. У 2021 році голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала угорське законодавство «ганьбою» та заявила про намір використати всі наявні інструменти для захисту прав громадян ЄС.

Попри критику, угорська влада продовжувала впроваджувати обмежувальні заходи. Зокрема, минулого року в країні заборонили проведення заходів прайду, а поліції дозволили використовувати біометричні технології для ідентифікації організаторів та учасників, що ще більше загострило конфлікт із Брюсселем.

У суді також послалися на попередню позицію юридичного радника, який заявляв, що Угорщина «суттєво відхилилася від моделі конституційної демократії» та фактично знецінює рівність різних форм сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Після політичних змін у країні нові заяви звучать пом’якшено. Представники угорської політичної сили «Тиса» заявляють про підтримку права на приватне життя та свободу зібрань, водночас наголошуючи на дотриманні законів.

Рішення Суду ЄС відкриває можливість для подальших дій Єврокомісії, зокрема застосування фінансових санкцій у разі невиконання постанови.

Європейська комісія та представники угорської влади наразі не прокоментували рішення.

суд ЄС Угорщина

