Отец Эми Уайнхаус проиграл суд из-за вещей певицы, проданных с аукциона

Близкие подруги Эми Уайнхаус распродали ее вещи на миллионы, однако суд встал на их сторону.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании суд поставил точку в резонансном деле вокруг личных вещей певицы Эми Уайнхаус. Ее отец пытался доказать, что близкие подруги незаконно продали одежду и аксессуары артистки. Однако суд пришел к выводу: эти вещи были подарены еще при жизни, поэтому нарушения нет.

В частности, Высокий суд в Лондоне отклонил иск Митча Уайнхауса — отца и управляющего наследством Эми Уайнхаус — против ее стилиста Наоми Перри и подруги Катрионы Гурлей.

Он утверждал, что женщины без его ведома продали личные вещи певицы на аукционах в США в 2021 и 2023 годах и скрыли это. По его мнению, эти вещи должны были принадлежать наследству.

Однако судья Сара Кларк не нашла доказательств умышленного сокрытия. Кроме того, она отметила: отец певицы мог узнать о продажах раньше, если бы проявил должную внимательность.

Что именно продали и за сколько

Courthouse News указывает, что речь идет о более чем 140 вещах, связанных с Эми Уайнхаус — известной британской певицей, которая умерла в 2011 году в возрасте 27 лет.

На аукционах в Лос-Анджелесе продали ее одежду и личные вещи: платья, сумки, украшения, косметику. В общей сложности удалось выручить около 1,4 миллиона долларов.

Часть денег — примерно треть — передали благотворительному фонду Amy Winehouse Foundation, который помогает молодежи.

Отдельно выделяется платье, в котором певица выступала во время своего последнего концерта — его продали более чем за 240 тысяч долларов.

Почему суд стал на сторону подруг

Главный вопрос в деле был прост: кому на самом деле принадлежали эти вещи — наследству или подругам.

Суд пришел к выводу, что Эми Уайнхаус часто дарила свою одежду близким людям. По словам судьи, у нее было значительно больше вещей, чем она могла носить, и она не любила появляться на публике в одном и том же образе.

Поэтому многие из проданных вещей суд признал именно подарками, а не частью наследства.

Суд также критически оценил действия Митча Уайнхауса. Его показания признали ненадежными, а сам иск — поданным без достаточной проверки.

В то же время судья учла личные обстоятельства: после смерти дочери он пытался сохранить ее наследие и поддерживать память о ней, в частности через благотворительный фонд.

Однако суд обратил внимание, что доходы от творчества Эми Уайнхаус сделали его финансово обеспеченным, что также могло влиять на его позицию.

Попытка договориться и последствия дела

В ходе рассмотрения дела часть требований истец отозвал, признав, что некоторые вещи действительно были подарены. Это поставило под сомнение его основные аргументы.

Стилист Наоми Перри после решения заявила, что суд полностью снял с нее необоснованные обвинения. В то же время она подчеркнула, что судебный процесс негативно повлиял на ее жизнь и карьеру.

Также стало известно, что отец певицы предлагал денежное соглашение для завершения спора, однако оно было отклонено.

Это дело показывает, насколько сложными могут быть вопросы наследства, особенно когда речь идет об известных людях. Даже личные вещи — одежда или украшения — могут иметь большую ценность и становиться предметом судебных споров.

Главный вывод суда: если вещь была подарена при жизни, она не входит в наследство — даже если впоследствии ее продают за значительные суммы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.