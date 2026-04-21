Батько Емі Вайнгауз програв суд через речі співачки, продані з аукціону

Близькі подруги Емі Вайнгауз розпродали її речі на мільйони, однак суд став на їхній бік.

У Великій Британії суд поставив крапку у резонансній справі навколо особистих речей співачки Емі Вайнгауз. Її батько намагався довести, що близькі подруги незаконно продали одяг і аксесуари артистки. Однак суд дійшов висновку: ці речі були подаровані ще за життя, тож порушення немає.

Зокрема, Високий суд у Лондоні відхилив позов Мітча Вайнгауза — батька та управителя спадщини Емі Вайнгауз — проти її стилістки Наомі Перрі та подруги Катріони Гурлей.

Він стверджував, що жінки без його відома продали особисті речі співачки на аукціонах у США у 2021 та 2023 роках і приховали це. На його думку, ці речі мали належати спадщині.

Втім, суддя Сара Кларк не знайшла доказів навмисного приховування. Крім того, вона зазначила: батько співачки міг дізнатися про продажі раніше, якби проявив належну уважність.

Що саме продали і за скільки

Courthouse News вказує, що йдеться про понад 140 речей, пов’язаних з Емі Вайнгауз — відомою британською співачкою, яка померла у 2011 році у віці 27 років.

На аукціонах у Лос-Анджелесі продали її одяг і особисті речі: сукні, сумки, прикраси, косметику. Загалом вдалося виручити близько 1,4 мільйона доларів.

Частину грошей — приблизно третину — передали до благодійного фонду Amy Winehouse Foundation, який допомагає молоді.

Окремо вирізняється сукня, в якій співачка виступала під час свого останнього концерту — її продали більш ніж за 240 тисяч доларів.

Чому суд став на бік подруг

Головне питання у справі було просте: кому насправді належали ці речі — спадщині чи подругам.

Суд дійшов висновку, що Емі Вайнгауз часто дарувала свій одяг близьким людям. За словами судді, у неї було значно більше речей, ніж вона могла носити, і вона не любила з’являтися на публіці в одному й тому ж образі.

Тому багато з проданих речей суд визнав саме подарунками, а не частиною спадщини.

Суд також критично оцінив дії Мітча Вайнгауза. Його свідчення назвали ненадійними, а сам позов — таким, що поданий без достатньої перевірки.

Водночас суддя врахувала особисті обставини: після смерті доньки він намагався зберегти її спадщину та підтримувати її пам’ять, зокрема через благодійний фонд.

Однак суд звернув увагу, що доходи від творчості Емі Вайнгауз зробили його фінансово забезпеченим, що також могло впливати на його позицію.

Спроба домовитися і наслідки справи

Під час розгляду справи частину вимог позивач відкликав, визнавши, що деякі речі дійсно були подаровані. Це поставило під сумнів його основні аргументи.

Стилістка Наомі Перрі після рішення заявила, що суд повністю зняв із неї безпідставні звинувачення. Водночас вона наголосила, що судовий процес негативно вплинув на її життя і кар’єру.

Також стало відомо, що батько співачки пропонував грошову угоду для завершення спору, але її відхилили.

Ця справа показує, наскільки складними можуть бути питання спадщини, особливо коли йдеться про відомих людей. Навіть особисті речі — одяг чи прикраси — можуть мати велику цінність і ставати предметом судових спорів.

Головний висновок суду: якщо річ була подарована за життя, вона не входить до спадщини — навіть якщо згодом її продають за значні суми.

