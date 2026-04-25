Windows 11 получит гибкие обновления: Microsoft позволит приостанавливать обновления без ограничений

15:52, 25 апреля 2026
Компания планирует разрешить более длительные паузы в обновлениях, отказаться от принудительных перезапусков и объединить обновления в единый процесс.
Windows 11 получит гибкие обновления: Microsoft позволит приостанавливать обновления без ограничений
Microsoft готовит обновления для Windows 11, которые должны существенно изменить механизм установки обновлений и предоставить пользователям больше контроля над процессом. Об этом сообщает Neowin.

Согласно информации, новые возможности сначала будут доступны не только участникам тестирования, а впоследствии и всем пользователям системы.

Одним из ключевых изменений станет расширение функции приостановки обновлений. Пользователи смогут ставить обновления на паузу до 35 дней подряд и повторять такую отсрочку без ограничений, фактически продолжая работу системы без установки обновлений.

Отдельно Microsoft планирует изменить логику перезапуска и выключения компьютера. По умолчанию в Windows 11 появятся опции «Перезапустить» и «Выключить» без обязательной установки обновлений, что сейчас не всегда доступно, если обновление уже загружено.

Также предусмотрена возможность откладывать обновления во время первоначальной настройки системы (OOBE), где будет добавлена опция «Обновить позже».

В компании поясняют, что обновления являются важной составляющей безопасности и стабильности системы, однако в неподходящий момент они могут прерывать рабочие процессы. В Microsoft отмечают, что работают над тем, чтобы предоставить пользователям больше гибкости в управлении обновлениями по четырем направлениям: возможность пропуска обновлений во время первоначальной настройки, неограниченная приостановка обновлений, доступные варианты выключения и перезапуска без установки обновлений, а также расширенная информация о самих обновлениях.

Кроме того, компания планирует сократить количество перезагрузок путем объединения различных типов обновлений. Речь идет о синхронизации обновлений драйверов, .NET и микропрограммного обеспечения с ежемесячными обновлениями качества. В результате пользователи будут сталкиваться с меньшим количеством отдельных перезапусков системы.

В Microsoft также отмечают, что в разделе «Центр обновлений Windows» все доступные обновления будут сгруппированы в один блок «Доступные обновления», что должно упростить их просмотр и установку.

технологии Microsoft

