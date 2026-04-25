Windows 11 отримає гнучкі оновлення: Microsoft дозволить ставити апдейти на паузу без обмежень

Компанія планує дозволити довші паузи в оновленнях, відмову від примусових перезапусків і об’єднання оновлень у єдиний процес.

Microsoft готує оновлення для Windows 11, які мають суттєво змінити механізм встановлення апдейтів і надати користувачам більше контролю над процесом. Про це повідомляє Neowin.

Згідно з інформацією, нові можливості спочатку будуть доступні не лише учасникам тестування, а згодом і всім користувачам системи.

Однією з ключових змін стане розширення функції призупинення оновлень. Користувачі зможуть ставити оновлення на паузу до 35 днів поспіль і повторювати таку відстрочку без обмежень, фактично продовжуючи роботу системи без встановлення апдейтів.

Окремо Microsoft планує змінити логіку перезапуску та вимкнення комп’ютера. За замовчуванням у Windows 11 з’являться опції «Перезапустити» та «Вимкнути» без обов’язкового встановлення оновлень, що зараз не завжди доступно, якщо апдейт уже завантажений.

Також передбачено можливість відкладати оновлення під час первинного налаштування системи (OOBE), де буде додана опція «Оновити пізніше».

У компанії пояснюють, що оновлення є важливою складовою безпеки та стабільності системи, однак у невдалий момент вони можуть переривати робочі процеси. У Microsoft зазначають, що працюють над тим, щоб надати користувачам більше гнучкості у керуванні апдейтами за чотирма напрямами: можливість пропуску оновлень під час первинного налаштування, необмежене призупинення оновлень, доступні варіанти вимкнення та перезапуску без встановлення апдейтів, а також розширена інформація про самі оновлення.

Крім цього, компанія планує зменшити кількість перезавантажень шляхом об’єднання різних типів оновлень. Йдеться про синхронізацію оновлень драйверів, .NET і мікропрограмного забезпечення з щомісячними оновленнями якості. У результаті користувачі отримуватимуть менше окремих перезапусків системи.

У Microsoft також зазначають, що в розділі «Центр оновлення Windows» усі доступні оновлення будуть згруповані в один блок «Доступні оновлення», що має спростити їх перегляд і встановлення.

