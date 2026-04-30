  1. В мире
  2. / В Украине

Как украинцам отказаться от временной защиты при выезде из Польши

16:17, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам объяснили, как правильно закрыть все дела и отказаться от временной защиты при выезде из Польши.
Как украинцам отказаться от временной защиты при выезде из Польши
Фото: ГПСУ / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лица, которые окончательно решили вернуться в Украину или переехать в другую страну, перед выездом должны надлежащим образом закрыть все дела и отказаться от временной защиты в Польше. Об этом напомнило посольство Украины в Польше.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • Подать соответствующее заявление в гминную или городскую администрацию (Urząd Gminy / Urząd Miasta) по месту пребывания в Польше. Пошаговую инструкцию и бланк заявления можно найти по ссылке.
  • Если Вы получали выплаты в ZUS, необходимо сообщить о выезде через Платформу электронных услуг или непосредственно в отделении ZUS.
  • Закрыть все имеющиеся банковские счета в Польше.

В посольстве напомнили, что в случае выезда из Польши в Украину на срок более 30 календарных дней граждане Украины автоматически теряют временную защиту (статус UKR), а статус PESEL изменяется на NUE.

Правовое основание: статья 110b пункт 2 Закона от 13 июня 2003 года о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.

Подача соответствующих заявлений позволяет органам власти Польши официально зарегистрировать выезд гражданина в Украину или переезд в другую страну, а также поможет избежать возможных недоразумений в будущем.

«Если Вы планируете получить временную защиту в другой стране, отказ от временной защиты в Польше является необходимым условием. Также рекомендуем заранее убедиться, что другая страна действительно предоставляет возможность оформления временной защиты после отказа от него в Польше, поскольку некоторые государства не принимают заявителей, которые уже имели такой статус в другой стране», — добавили в посольстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]