Как украинцам отказаться от временной защиты при выезде из Польши

Украинцам объяснили, как правильно закрыть все дела и отказаться от временной защиты при выезде из Польши.

Лица, которые окончательно решили вернуться в Украину или переехать в другую страну, перед выездом должны надлежащим образом закрыть все дела и отказаться от временной защиты в Польше. Об этом напомнило посольство Украины в Польше.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Подать соответствующее заявление в гминную или городскую администрацию (Urząd Gminy / Urząd Miasta) по месту пребывания в Польше. Пошаговую инструкцию и бланк заявления можно найти по ссылке.

Если Вы получали выплаты в ZUS, необходимо сообщить о выезде через Платформу электронных услуг или непосредственно в отделении ZUS.

Закрыть все имеющиеся банковские счета в Польше.

В посольстве напомнили, что в случае выезда из Польши в Украину на срок более 30 календарных дней граждане Украины автоматически теряют временную защиту (статус UKR), а статус PESEL изменяется на NUE.

Правовое основание: статья 110b пункт 2 Закона от 13 июня 2003 года о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.

Подача соответствующих заявлений позволяет органам власти Польши официально зарегистрировать выезд гражданина в Украину или переезд в другую страну, а также поможет избежать возможных недоразумений в будущем.

«Если Вы планируете получить временную защиту в другой стране, отказ от временной защиты в Польше является необходимым условием. Также рекомендуем заранее убедиться, что другая страна действительно предоставляет возможность оформления временной защиты после отказа от него в Польше, поскольку некоторые государства не принимают заявителей, которые уже имели такой статус в другой стране», — добавили в посольстве.

