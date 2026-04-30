Як українцям відмовитися від тимчасового захисту при виїзді з Польщі

16:17, 30 квітня 2026
Українцям пояснили, як правильно закрити справи та відмовитися від тимчасового захисту при виїзді з Польщі.
Особи, які остаточно вирішили повернутися до України або переїхати до іншої країни, перед виїздом повинні належним чином закрити всі справи та відмовитися від тимчасового захисту в Польщі. Про це нагадало посольство України у Польщі.

Для цього необхідно виконати такі кроки:

- Подати відповідну заяву до гмінної або міської адміністрації (Urząd Gminy / Urząd Miasta) за місцем перебування в Польщі. Покрокову інструкцію та бланк заяви можна знайти за посиланням.

- Якщо Ви отримували виплати в ZUS, необхідно повідомити про виїзд через Платформу електронних послуг або безпосередньо у відділенні ZUS.

- Закрити всі наявні банківські рахунки в Польщі.

У посольстві нагадали, що у разі виїзду з Польщі до України на строк понад 30 календарних днів громадяни України автоматично втрачають тимчасовий захист (статус UKR), а статус PESEL змінюється на NUE.

Правова підстава: стаття 110b пункт 2 Закону від 13 червня 2003 року про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща.

Подання відповідних заяв дозволяє органам влади Польщі офіційно зареєструвати виїзд громадянина до України або переїзд до іншої країни, а також допоможе уникнути можливих непорозумінь у майбутньому.

«Якщо Ви плануєте отримати тимчасовий захист в іншій країні, відмова від тимчасового захисту в Польщі є необхідною умовою. Також рекомендуємо заздалегідь переконатися, що інша країна дійсно надає можливість оформлення тимчасового захисту після відмови від нього в Польщі, оскільки деякі держави не приймають заявників, які вже мали такий статус в іншій країні», - додали у посольстві.

