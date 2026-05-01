Смартфоны под запретом на работе — в мире набирает популярность новый тренд

Компании вводят новые правила: телефоны — только на перерывах или вовсе под блокировкой.

В США все больше работодателей ограничивают использование смартфонов на работе — и этот тренд стремительно распространяется в мире. Практика, которая еще недавно ассоциировалась со школами, теперь активно входит в корпоративную культуру.

Почему работодатели ограничивают смартфоны

Основная причина — желание уменьшить отвлечение сотрудников и одновременно усилить защиту конфиденциальной информации. Руководители все чаще подчеркивают: использование телефонов во время совещаний снижает эффективность и воспринимается как неуважение к коллегам.

В отдельных случаях вводятся жесткие правила — вплоть до полного запрета использования смартфонов во время рабочего процесса.

Как работают ограничения

Один из самых распространенных подходов — использование специальных защитных чехлов, которые блокируют доступ к телефону.

Устройства остаются у сотрудников, однако экран недоступен — чехол открывается только в определенных местах. При этом люди могут слышать звонки или экстренные уведомления. Полноценно пользоваться телефоном разрешается во время перерывов.

Сотрудники отмечают, что такой формат помогает лучше концентрироваться и больше взаимодействовать с коллегами.

Действительно ли это повышает продуктивность

Исследователи не имеют однозначного ответа относительно эффективности таких запретов. Издание Independent указывает, что:

ограничения могут быть полезными для простых и рутинных задач;

однако в сложной или творческой работе их эффект менее очевиден.

Также существует риск негативного восприятия со стороны сотрудников, особенно если смартфон помогает выполнять рабочие обязанности.

Эксперты отмечают, что формальные запреты без контроля часто не дают результата. Именно поэтому работодатели переходят к физическим ограничениям — чтобы создать реальную среду без смартфонов, а не только декларировать это.

