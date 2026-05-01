Смартфони під забороною на роботі — у світі набирає популярності новий тренд

20:44, 1 травня 2026
Компанії вводять нові правила: телефони — лише на перервах або взагалі під блокуванням.
У США дедалі більше роботодавців обмежують використання смартфонів на роботі — і цей тренд стрімко поширюється у світі. Практика, яка ще недавно асоціювалася зі школами, тепер активно входить у корпоративну культуру.

Чому роботодавці обмежують смартфони

Основна причина — бажання зменшити відволікання працівників і водночас посилити захист конфіденційної інформації. Керівники дедалі частіше наголошують: використання телефонів під час нарад знижує ефективність і сприймається як неповага до колег.

В окремих випадках запроваджують жорсткі правила — аж до повної заборони користування смартфонами під час робочого процесу.

Як працюють обмеження

Один із найпоширеніших підходів — використання спеціальних захисних чохлів, які блокують доступ до телефону.

Пристрої залишаються у працівників, однак екран недоступний — чохол відкривається лише у визначених місцях. При цьому люди можуть чути дзвінки або екстрені сповіщення. Повноцінно користуватися телефоном дозволяється під час перерв.

Працівники відзначають, що такий формат допомагає краще концентруватися і більше взаємодіяти з колегами.

Чи справді це підвищує продуктивність

Дослідники не мають однозначної відповіді щодо ефективності таких заборон. Видання Independent вказує, що:

  • обмеження можуть бути корисними для простих і рутинних завдань;
  • однак у складній або творчій роботі їх ефект менш очевидний.

Також існує ризик негативного сприйняття з боку працівників, особливо якщо смартфон допомагає виконувати робочі обов’язки.

Експерти зазначають, що формальні заборони без контролю часто не дають результату. Саме тому роботодавці переходять до фізичних обмежень — щоб створити реальне середовище без смартфонів, а не лише декларувати це.

