Сенатора в Польше лишили водительских прав за то, что он разогнался до 128 км/ч

Мечислав Гольба объяснил нарушение тем, что спешил на самолет.

Фото: PAP

В Польше сенатора от партии «Право и справедливость» из Подкарпатского воеводства Мечислава Гольбу лишили водительских прав на три месяца за превышение скорости на 58 км/ч. Об этом сообщает агентство PAP.

Инцидент произошел 17 апреля после 19:00 в поселке Вербна. Правоохранители остановили автомобиль Toyota, которым управлял 60-летний сенатор.

По данным полиции, транспортное средство двигалось со скоростью 128 км/ч на участке дороги за пределами населенного пункта.

Представительница уездной полиции в Ярославе, старший лейтенант Анна Длугош, сообщила, что водитель превысил допустимую скорость на 58 км/ч. Ему вынесли предупреждение, а также изъяли водительское удостоверение сроком на три месяца.

Сам Мечислав Гольба объяснил, что спешил на самолет.

