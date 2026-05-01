Сенатора в Польше лишили водительских прав за то, что он разогнался до 128 км/ч
В Польше сенатора от партии «Право и справедливость» из Подкарпатского воеводства Мечислава Гольбу лишили водительских прав на три месяца за превышение скорости на 58 км/ч. Об этом сообщает агентство PAP.
Инцидент произошел 17 апреля после 19:00 в поселке Вербна. Правоохранители остановили автомобиль Toyota, которым управлял 60-летний сенатор.
По данным полиции, транспортное средство двигалось со скоростью 128 км/ч на участке дороги за пределами населенного пункта.
Представительница уездной полиции в Ярославе, старший лейтенант Анна Длугош, сообщила, что водитель превысил допустимую скорость на 58 км/ч. Ему вынесли предупреждение, а также изъяли водительское удостоверение сроком на три месяца.
Сам Мечислав Гольба объяснил, что спешил на самолет.
