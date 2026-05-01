Сенатора в Польщі позбавили водійського посвідчення за те, що розігнався до 128 км/год

У Польщі сенатора від партії «Право і справедливість» з Підкарпатського воєводства Мечислава Гольбу позбавили водійських прав на три місяці через перевищення швидкості на 58 км/год. Про це повідомляє агентство PAP.

Інцидент стався 17 квітня після 19:00 у селищі Вербна. Правоохоронці зупинили автомобіль Toyota, яким керував 60-річний сенатор.

За даними поліції, транспортний засіб рухався зі швидкістю 128 км/год на ділянці дороги за межами населеного пункту.

Представниця повітової поліції в Ярославі, старший лейтенант Анна Длугош, повідомила, що водій перевищив дозволену швидкість на 58 км/год. Йому винесли попередження, а також вилучили водійське посвідчення строком на три місяці.

Сам Мечислав Гольба пояснив, що поспішав на літак.

