Заменили человека на ИИ — и поплатились: суд стал на сторону уволенного работника

12:06, 2 мая 2026
Суд в Китае признал незаконным увольнение работника из-за замены ИИ.
Суд средней инстанции города Ханчжоу на востоке Китая принял решение в пользу старшего технического работника, которого его компания заменила искусственным интеллектом, поддержав предыдущее решение суда низшей инстанции, который признал увольнение работника незаконным, сообщает NPR.

Суд отметил: «Основания для увольнения, на которые ссылалась компания, не подпадали под негативные обстоятельства, такие как сокращение бизнеса или операционные трудности, а также не соответствовали правовому условию, которое делает “невозможным продолжение трудового договора”».

Чжоу работал в технологической компании в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян на должности руководителя по контролю качества. По данным NPR, он работал с большими языковыми моделями ИИ, проверяя точность ответов, которые они генерировали.

Компания перевела Чжоу на более низкую должность с сокращением его годовой зарплаты на 40% — с 300 000 юаней (43 900 долларов США). Чжоу отказался от этого предложения, после чего компания расторгла с ним контракт, объяснив это тем, что ИИ уменьшил потребность в персонале и изменил его роль.

Чжоу подал против компании иск через арбитраж, требуя большей компенсации за незаконное увольнение, и в итоге выиграл дело.

Компания, не согласившись с решением и требованиями, пыталась обжаловать его в суде, подав иск в 2025 году. Она проиграла как в суде районного уровня, так и в апелляции.

Суд в Ханчжоу также признал необоснованным существенное снижение зарплаты для альтернативной должности, предложенной работнику.

