Замінили людину на ШІ — і поплатилися: суд став на сторону звільненого працівника

Суд у Китаї визнав незаконним звільнення працівника через заміну ШІ.

Суд середньої інстанції міста Ханчжоу на сході Китаю ухвалив рішення на користь старшого технічного працівника, якого його компанія замінила штучним інтелектом, підтримавши попереднє рішення суду нижчої інстанції, який визнав звільнення працівника незаконним, повідомляє NPR.

Суд зазначив: «Підстави для звільнення, на які посилалася компанія, не підпадали під негативні обставини, такі як скорочення бізнесу або операційні труднощі, а також не відповідали правовій умові, яка робить «неможливим продовження трудового договору».

Чжоу працював у технологічній компанії у місті Ханчжоу провінції Чжецзян на посаді керівника з контролю якості. За даними NPR, він працював із великими мовними моделями ШІ, перевіряючи точність відповідей, які вони генерували.

Компанія перевела Чжоу на нижчу посаду зі скороченням його річної зарплати на 40% — із 300 000 юанів (43 900 доларів США). Чжоу відмовився від цієї пропозиції, після чого компанія розірвала з ним контракт, пояснивши це тим, що ШІ зменшив потребу в персоналі та змінив його роль.

Чжоу подав проти компанії позов через арбітраж, вимагаючи більшої компенсації за незаконне звільнення, і в підсумку виграв справу.

Компанія, не погодившись із рішенням і вимогами, намагалася оскаржити його в суді, подавши позов у 2025 році. Вона програла як у суді районного рівня, так і в апеляції.

Суд у Ханчжоу також визнав необґрунтованим суттєве зниження зарплати для альтернативної посади, запропонованої працівникові.

