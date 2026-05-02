  1. У світі

Замінили людину на ШІ — і поплатилися: суд став на сторону звільненого працівника

12:06, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд у Китаї визнав незаконним звільнення працівника через заміну ШІ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд середньої інстанції міста Ханчжоу на сході Китаю ухвалив рішення на користь старшого технічного працівника, якого його компанія замінила штучним інтелектом, підтримавши попереднє рішення суду нижчої інстанції, який визнав звільнення працівника незаконним, повідомляє NPR.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд зазначив: «Підстави для звільнення, на які посилалася компанія, не підпадали під негативні обставини, такі як скорочення бізнесу або операційні труднощі, а також не відповідали правовій умові, яка робить «неможливим продовження трудового договору».

Чжоу працював у технологічній компанії у місті Ханчжоу провінції Чжецзян на посаді керівника з контролю якості. За даними NPR, він працював із великими мовними моделями ШІ, перевіряючи точність відповідей, які вони генерували.

Компанія перевела Чжоу на нижчу посаду зі скороченням його річної зарплати на 40% — із 300 000 юанів (43 900 доларів США). Чжоу відмовився від цієї пропозиції, після чого компанія розірвала з ним контракт, пояснивши це тим, що ШІ зменшив потребу в персоналі та змінив його роль.

Чжоу подав проти компанії позов через арбітраж, вимагаючи більшої компенсації за незаконне звільнення, і в підсумку виграв справу.

Компанія, не погодившись із рішенням і вимогами, намагалася оскаржити його в суді, подавши позов у 2025 році. Вона програла як у суді районного рівня, так і в апеляції.

Суд у Ханчжоу також визнав необґрунтованим суттєве зниження зарплати для альтернативної посади, запропонованої працівникові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.



Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]