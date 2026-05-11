В Великобритании после 10 лет отказов в стерилизации из-за «возможного раскаяния» женщина выиграла дело

Женщина добилась официального признания несправедливого отношения после многолетних отказов со стороны медицинской системы.

Жительница Великобритании Лия Спасова, которой годами отказывали в женской стерилизации из-за опасений врачей относительно возможного раскаяния в будущем, добилась решения в свою пользу. После рассмотрения жалобы омбудсмен признал подход местного медицинского органа несправедливым и дискриминационным. Об этом сообщает CNN.

Лия Спасова, психолог из Оксфордшира, в течение десяти лет обращалась в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) с просьбой провести стерилизацию.

По ее словам, вместо решения вопроса ее перенаправляли между различными службами, а впоследствии Региональный совет интегрированного медицинского обслуживания Бакингемшира, Оксфордшира и Западного Беркшира (ICB) отказал в финансировании процедуры.

«Я обращалась по поводу стерилизации в течение 10 лет, и меня просто пересылали между различными службами. А потом ICB отклонила мой запрос на финансирование», — рассказала она.

Причиной отказа называли возможное раскаяние.

Спасова объяснила, что приняла осознанное решение не иметь детей и не хотела годами пользоваться контрацепцией, которая вызывала побочные эффекты.

«Я не хотела ещё 30 лет бороться с побочными эффектами контрацепции, которая мне не подходила, когда уже приняла осознанное решение не заводить детей», — отметила женщина.

При рассмотрении жалобы омбудсмен установил, что ICB систематически не финансировала женскую стерилизацию. В то же время мужчинам не отказывали в вазэктомии при аналогичных обстоятельствах.

Среди аргументов для отказов женщинам называли высокую стоимость процедуры и риск того, что пациентка может изменить решение в будущем. К мужчинам такие критерии не применялись.

В заключении омбудсмена отмечается, что политика ICB была непоследовательной, субъективной и несправедливой.

Также было установлено, что женщины не имели таких же возможностей, как мужчины, для принятия осознанного решения о стерилизации.

Омбудсмен Пола Сассекс заявила, что дело свидетельствует о наличии системной проблемы.

«Это дело демонстрирует силу голоса пациента. Лия пожаловалась на свой опыт, и теперь ICB пересматривает свою политику в отношении стерилизации», — сказала она.

Сассекс назвала подход медицинского органа «откровенно дискриминационным».

По ее словам, проблема выходит за пределы ее личной истории и касается неравного доступа женщин к постоянной контрацепции.

«До сих пор существует значительное неравенство в доступе к постоянной контрацепции, а вопросы справедливости и уважения к телесной автономии женщин остаются нерешенными», — подчеркнула она.

При этом женщина отметила, что даже после решения омбудсмена процедура ей до сих пор не проведена.

«Несмотря на расследование, я до сих пор не прошла процедуру — от меня по-прежнему требуют подавать заявку и обосновывать решения, касающиеся моего собственного тела», — сказала Спасова.

Орган NHS, который сейчас отвечает за медицинские услуги в Бакингемшире, Оксфордшире и Беркшире, заявил, что признает выводы омбудсмена и уже ввел новую политику.

В ней предусмотрен доступ к женской стерилизации для пациенток, которые соответствуют определенным критериям.

