У Великій Британії після 10 років відмов у стерилізації через «можливе каяття» жінка виграла справу

Жінка домоглася офіційного визнання несправедливого ставлення після багаторічних відмов від медичної системи.

Жителька Великої Британії Лія Спасова, якій роками відмовляли у жіночій стерилізації через побоювання лікарів щодо можливого каяття в майбутньому, домоглася рішення на свою користь. Після розгляду скарги омбудсмен визнав підхід місцевого медичного органу несправедливим і дискримінаційним. Про це повідомляє CNN.

Лія Спасова, психологиня з Оксфордширу, протягом десяти років зверталася до Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) із проханням провести стерилізацію.

За її словами, замість вирішення питання її направляли між різними службами, а згодом Регіональна рада інтегрованого медичного обслуговування Бакінгемширу, Оксфордширу та Західного Беркширу (ICB) відмовила у фінансуванні процедури.

«Я зверталася щодо стерилізації протягом 10 років, і мене просто пересилали між різними службами. А потім ICB відхилила мій запит на фінансування», — розповіла вона.

Причиною відмов називали можливе каяття.

Спасова пояснила, що ухвалила усвідомлене рішення не мати дітей та не хотіла роками користуватися контрацепцією, яка викликала побічні ефекти.

«Я не хотіла ще 30 років боротися з побічними ефектами контрацепції, яка мені не підходила, коли вже ухвалила усвідомлене рішення не мати дітей», — зазначила жінка.

Під час розгляду скарги омбудсмен встановив, що ICB систематично не фінансувала жіночу стерилізацію. Водночас чоловікам не відмовляли у вазектомії за аналогічних обставин.

Серед аргументів для відмов жінкам називали високу вартість процедури та ризик того, що пацієнтка може змінити рішення в майбутньому. До чоловіків такі критерії не застосовувалися.

У висновку омбудсмена зазначається, що політика ICB була непослідовною, суб’єктивною та несправедливою.

Також було встановлено, що жінки не мали таких самих можливостей, як чоловіки, для ухвалення поінформованого рішення щодо стерилізації.

Омбудсманка Пола Сассекс заявила, що справа свідчить про наявність системної проблеми.

«Ця справа демонструє силу голосу пацієнта. Лія поскаржилася на свій досвід, і тепер ICB переглядає свою політику щодо стерилізації», — сказала вона.

Спасова назвала підхід медичного органу «відверто дискримінаційним».

За її словами, проблема виходить за межі її особистої історії та стосується нерівного доступу жінок до постійної контрацепції.

«Досі існує значна нерівність у доступі до постійної контрацепції, а питання справедливості та поваги до тілесної автономії жінок залишаються невирішеними», — наголосила вона.

При цьому жінка зазначила, що навіть після рішення омбудсмена процедура їй досі не проведена.

«Попри розслідування, я досі не отримала процедуру — від мене все ще вимагають подавати заявку і обґрунтовувати рішення щодо власного тіла», — сказала Спасова.

Орган NHS, який зараз відповідає за медичні послуги в Бакінгемширі, Оксфордширі та Беркширі, заявив, що визнає висновки омбудсмена та вже запровадив нову політику.

У ній передбачено доступ до жіночої стерилізації для пацієнток, які відповідають визначеним критеріям.

