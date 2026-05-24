  1. В мире

Суд отклонил иск писателя Майкла Вулффа против Мелании Трамп по делу Эпштейна

16:37, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья заявила, что попытка автора заблокировать возможный иск первой леди на $1 миллиард является «тактическим маневрированием» и не соответствует принципам работы федеральных судов.
Суд отклонил иск писателя Майкла Вулффа против Мелании Трамп по делу Эпштейна
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья в Манхэттене Мэри Кей Вискочил отклонила иск писателя Майкла Вулффа против первой леди США Мелании Трамп, в котором он пытался заранее защититься от возможного иска о клевете на $1 миллиард из-за своих заявлений о ней и Джеффри Эпштейне, пишет Nbcnews.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Судья назвала попытку Вулффа «искаженной» и раскритиковала его за «неприемлемый уровень тактического маневрирования». Она заявила, что не позволит «втягивать суд в злоупотребительно поданный спор».

Вискочил согласилась, что между Вулффом и первой леди «существует реальный спор», однако подчеркнула, что «они должны вести судебный процесс по тем же процедурам, что и все остальные».

Майкл Вулфф подал иск против Мелании Трамп в октябре прошлого года после того, как ее адвокат Алехандро Брито в письме предупредил его, что она «не будет иметь другого выбора», кроме как подать в суд, если он не отзовет свои заявления, которые, по словам адвоката, нанесли ей «потрясающий репутационный и финансовый ущерб».

Вулфф хотел, чтобы суд официально признал, что он не оклеветал первую леди, а также чтобы в случае ее иска именно она несла ответственность за судебные расходы, гонорары и неопределенные денежные убытки.

Сначала писатель обратился в суд штата Нью-Йорк, ссылаясь на закон против исков, направленных на замалчивание критиков. Такие иски известны как SLAPP — стратегические иски против участия общественности.

Позже адвокат Брито добился перевода дела в федеральный суд и подал ходатайство о его закрытии или переносе в федеральный суд во Флориде.

В своем 45-страничном решении Вискочил отметила, что федеральный суд действительно имеет юрисдикцию, но она отказывается ее применять и «закрывает дело для рассмотрения в обычном порядке».

Представитель Мелании Трамп Ник Клеменс заявил, что первая леди «гордится тем, что продолжает противостоять тем, кто распространяет злонамеренную и клеветническую ложь, пытаясь привлечь незаслуженное внимание и заработать деньги на своем незаконном поведении».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Дональд Трамп

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]