Суд отклонил иск писателя Майкла Вулффа против Мелании Трамп по делу Эпштейна

Судья заявила, что попытка автора заблокировать возможный иск первой леди на $1 миллиард является «тактическим маневрированием» и не соответствует принципам работы федеральных судов.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья в Манхэттене Мэри Кей Вискочил отклонила иск писателя Майкла Вулффа против первой леди США Мелании Трамп, в котором он пытался заранее защититься от возможного иска о клевете на $1 миллиард из-за своих заявлений о ней и Джеффри Эпштейне, пишет Nbcnews.

Судья назвала попытку Вулффа «искаженной» и раскритиковала его за «неприемлемый уровень тактического маневрирования». Она заявила, что не позволит «втягивать суд в злоупотребительно поданный спор».

Вискочил согласилась, что между Вулффом и первой леди «существует реальный спор», однако подчеркнула, что «они должны вести судебный процесс по тем же процедурам, что и все остальные».

Майкл Вулфф подал иск против Мелании Трамп в октябре прошлого года после того, как ее адвокат Алехандро Брито в письме предупредил его, что она «не будет иметь другого выбора», кроме как подать в суд, если он не отзовет свои заявления, которые, по словам адвоката, нанесли ей «потрясающий репутационный и финансовый ущерб».

Вулфф хотел, чтобы суд официально признал, что он не оклеветал первую леди, а также чтобы в случае ее иска именно она несла ответственность за судебные расходы, гонорары и неопределенные денежные убытки.

Сначала писатель обратился в суд штата Нью-Йорк, ссылаясь на закон против исков, направленных на замалчивание критиков. Такие иски известны как SLAPP — стратегические иски против участия общественности.

Позже адвокат Брито добился перевода дела в федеральный суд и подал ходатайство о его закрытии или переносе в федеральный суд во Флориде.

В своем 45-страничном решении Вискочил отметила, что федеральный суд действительно имеет юрисдикцию, но она отказывается ее применять и «закрывает дело для рассмотрения в обычном порядке».

Представитель Мелании Трамп Ник Клеменс заявил, что первая леди «гордится тем, что продолжает противостоять тем, кто распространяет злонамеренную и клеветническую ложь, пытаясь привлечь незаслуженное внимание и заработать деньги на своем незаконном поведении».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.