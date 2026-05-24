Суд відхилив позов письменника Майкла Вулффа проти Меланії Трамп через справу Епштейна

Суддя заявила, що спроба автора заблокувати можливий позов першої леді на $1 мільярд є «тактичним маневруванням» і не відповідає принципам роботи федеральних судів.

Федеральний суддя в Мангеттені Мері Кей Вискочіл відхилила позов письменника Майкла Вулффа проти першої леді США Меланії Трамп, у якому він намагався заздалегідь захиститися від можливого позову про наклеп на $1 мільярд через свої заяви про неї та Джеффрі Епштейна, пише Nbcnews.

Суддя назвала спробу Вулффа «викривленою» та розкритикувала його за «неприйнятний рівень тактичного маневрування». Вона заявила, що не дозволить «втягувати суд у зловживально подану суперечку».

Вискочіл погодилася, що між Вулффом і першою леді «існує реальний спір», однак наголосила, що «вони мають вести судовий процес за тими ж процедурами, що й усі інші».

Майкл Вулфф подав позов проти Меланії Трамп у жовтні минулого року після того, як її адвокат Алехандро Бріто у листі попередив його, що вона «не матиме іншого вибору», окрім як подати до суду, якщо він не відкличе свої заяви, які, за словами адвоката, завдали їй «приголомшливої репутаційної та фінансової шкоди».

Вулфф хотів, щоб суд офіційно визнав, що він не обмовляв першу леді, а також щоб у разі її позову саме вона несла відповідальність за судові витрати, гонорари та невизначені грошові збитки.

Спочатку письменник звернувся до суду штату Нью-Йорк, посилаючись на закон проти позовів, спрямованих на замовчування критиків. Такі позови відомі як SLAPP — стратегічні позови проти участі громадськості.

Пізніше адвокат Бріто домігся переведення справи до федерального суду та подав клопотання про її закриття або перенесення до федерального суду у Флориді.

У своєму 45-сторінковому рішенні Вискочіл зазначила, що федеральний суд дійсно має юрисдикцію, але вона відмовляється її застосовувати та «закриває справу для розгляду у звичайному порядку».

Речник Меланії Трамп Нік Клеменс заявив, що перша леді «пишається тим, що продовжує протистояти тим, хто поширює злісну та наклепницьку брехню, намагаючись привернути незаслужену увагу та заробити гроші на своїй незаконній поведінці».

