Суд в Париже признал Air France и Airbus виновными в катастрофе рейса AF447, в которой погибли 228 человек

Рейс AF447 упал в Атлантический океан в 2009 году после попадания в шторм и потери управления.

Апелляционный суд Парижа признал авиакомпанию Air France и авиастроительную компанию Airbus виновными в непредумышленном убийстве по делу о катастрофе рейса AF447 в 2009 году, в результате которой погибли 228 человек. Об этом сообщает ВВС.

Суд постановил, что обе компании несут «исключительную и полную ответственность» за крушение самолета, который выполнял рейс из Рио-де-Жанейро в Париж и упал в Атлантический океан.

Пассажирский самолет попал в шторм, после чего потерял управление в воздухе и упал в воду. Погибли все 12 членов экипажа и 216 пассажиров. Самолет упал с высоты примерно 11 580 метров. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории французской авиации.

Ранее, в апреле 2023 года, суд оправдал Air France и Airbus по этому делу. Однако после нового восьминедельного рассмотрения суд принял иное решение. Обе компании не признают вины и заявили о намерении подать апелляцию.

Обломки самолета были обнаружены после масштабной поисковой операции на площади около 10 тысяч квадратных километров океанского дна. Бортовые самописцы нашли в 2011 году после нескольких месяцев глубоководных поисков.

На оглашение приговора в суд прибыли родственники погибших, среди которых преимущественно граждане Франции, Бразилии и Германии.

Прокуратура требовала для Air France и Airbus максимального штрафа — по 225 тысяч евро для каждой компании. Часть семей погибших назвала такое наказание символическим.

Президент ассоциации семей жертв рейса AF447 Даниэль Лами, которая потеряла в катастрофе сына, приветствовала решение суда.

Катастрофа рейса AF447 стала одной из самых сложных поисковых операций в истории авиации. Самолет упал в отдаленной части Атлантического океана — более чем в 1 100 километрах от побережья Южной Америки. Французские власти отвечали за расследование причин аварии, бразильские службы занимались поиском и подъемом тел погибших.

За первые 26 дней поисковой операции было найдено 51 тело. Часть погибших оставалась в своих креслах.

Один из родственников жертв в 2019 году рассказывал, что смог похоронить останки своего сына лишь более чем через два года после катастрофы.

Его сын — 40-летний инженер Нельсон Маринью Филью — едва не опоздал на рейс из международного аэропорта в Рио-де-Жанейро и, по словам сотрудников Air France, стал последним пассажиром, поднявшимся на борт.

На борту находились пассажиры из 33 стран мира. Среди них — 61 гражданин Франции, 58 бразильцев, 26 немцев, двое американцев, пятеро британцев и трое граждан Ирландии.

Также среди погибших был бразильский принц Педру Луиш Орлеан-Браганса, которому было 26 лет.

Из 216 пассажиров на борту было 126 мужчин, 82 женщины, семь детей и один младенец.

Среди 12 членов экипажа все, кроме одного бразильца, были гражданами Франции.

В 2012 году французские следователи пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за сочетания технической неисправности и ошибок пилотов. Из-за обледенения датчиков скорости экипаж получил некорректные данные о полете.

На момент инцидента командир экипажа находился на перерыве, а вторые пилоты неправильно отреагировали на потерю скорости. Во время сваливания они подняли нос самолета вместо того, чтобы опустить его.

Следствие также установило, что экипаж не имел достаточной подготовки для действий в подобных ситуациях. После катастрофы авиакомпании обновили подготовку пилотов, а датчики скорости на самолетах заменили.

