  1. У світі

Суд у Парижі визнав Air France та Airbus винними у катастрофі рейсу AF447, де загинули 228 людей

20:13, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рейс AF447 впав в Атлантичний океан у 2009 році після потрапляння в шторм і втрати керування.
Суд у Парижі визнав Air France та Airbus винними у катастрофі рейсу AF447, де загинули 228 людей
Фото: ЕРА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Парижа визнав авіакомпанію Air France та авіабудівну компанію Airbus винними у ненавмисному вбивстві у справі про катастрофу рейсу AF447 у 2009 році, внаслідок якої загинули 228 людей. Про це повідомляє ВВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд постановив, що обидві компанії несуть «одноосібну та повну відповідальність» за аварію літака, який виконував рейс із Ріо-де-Жанейро до Парижа та впав в Атлантичний океан.

Пасажирський літак потрапив у шторм, після чого звалився в повітрі та впав у воду. Загинули всі 12 членів екіпажу та 216 пасажирів. Літак впав із висоти приблизно 11 580 метрів. Ця катастрофа стала найбільшою в історії французької авіації.

Раніше, у квітні 2023 року, суд виправдав Air France та Airbus у цій справі. Однак після нового восьмитижневого розгляду суд ухвалив інше рішення. Обидві компанії не визнають провини та заявили про намір подавати апеляцію.

Уламки літака були виявлені після масштабної пошукової операції на площі близько 10 тисяч квадратних кілометрів океанського дна. Бортові самописці знайшли у 2011 році після кількох місяців глибоководних пошуків.

На оголошення вироку до суду прибули родичі загиблих, серед яких переважно громадяни Франції, Бразилії та Німеччини.

Прокуратура вимагала для Air France та Airbus максимального штрафу — по 225 тисяч євро для кожної компанії. Частина родин загиблих назвала таке покарання символічним.

Президентка асоціації родин жертв рейсу AF447 Даніель Ламі, яка втратила у катастрофі сина, привітала рішення суду.

Катастрофа рейсу AF447 стала однією з найскладніших пошукових операцій в історії авіації. Літак упав у віддаленій частині Атлантичного океану — більш ніж за 1 100 кілометрів від узбережжя Південної Америки. Французька влада відповідала за розслідування причин аварії, бразильські служби займалися пошуком і підняттям тіл загиблих.

За перші 26 днів пошукової операції було знайдено 51 тіло. Частина загиблих залишалася у своїх кріслах.

Один із родичів жертв у 2019 році розповідав, що зміг поховати останки свого сина лише більш ніж через два роки після катастрофи.

Його син — 40-річний інженер Нельсон Марінью Філью — майже запізнився на рейс із міжнародного аеропорту в Ріо-де-Жанейро та, за словами працівників Air France, став останнім пасажиром, який піднявся на борт.

На борту перебували пасажири з 33 країн світу. Серед них — 61 громадянин Франції, 58 бразильців, 26 німців, двоє американців, п’ятеро британців та троє громадян Ірландії.

Також серед загиблих був бразильський принц Педру Луїш Орлеан-Браганса, якому було 26 років.

Із 216 пасажирів на борту було 126 чоловіків, 82 жінки, семеро дітей та одна немовля.

Серед 12 членів екіпажу всі, окрім одного бразильця, були громадянами Франції.

У 2012 році французькі слідчі дійшли висновку, що катастрофа сталася через поєднання технічної несправності та помилок пілотів. Через обмерзання датчиків швидкості екіпаж отримав некоректні дані про політ.

На момент інциденту командир екіпажу перебував на перерві, а другі пілоти неправильно відреагували на втрату швидкості. Під час звалювання вони підняли ніс літака замість того, щоб опустити його.

Слідство також встановило, що екіпаж не мав достатньої підготовки для дій у подібних ситуаціях. Після катастрофи авіакомпанії оновили підготовку пілотів, а датчики швидкості на літаках замінили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Франція авіація

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]