Суд у Парижі визнав Air France та Airbus винними у катастрофі рейсу AF447, де загинули 228 людей

Рейс AF447 впав в Атлантичний океан у 2009 році після потрапляння в шторм і втрати керування.

Апеляційний суд Парижа визнав авіакомпанію Air France та авіабудівну компанію Airbus винними у ненавмисному вбивстві у справі про катастрофу рейсу AF447 у 2009 році, внаслідок якої загинули 228 людей. Про це повідомляє ВВС.

Суд постановив, що обидві компанії несуть «одноосібну та повну відповідальність» за аварію літака, який виконував рейс із Ріо-де-Жанейро до Парижа та впав в Атлантичний океан.

Пасажирський літак потрапив у шторм, після чого звалився в повітрі та впав у воду. Загинули всі 12 членів екіпажу та 216 пасажирів. Літак впав із висоти приблизно 11 580 метрів. Ця катастрофа стала найбільшою в історії французької авіації.

Раніше, у квітні 2023 року, суд виправдав Air France та Airbus у цій справі. Однак після нового восьмитижневого розгляду суд ухвалив інше рішення. Обидві компанії не визнають провини та заявили про намір подавати апеляцію.

Уламки літака були виявлені після масштабної пошукової операції на площі близько 10 тисяч квадратних кілометрів океанського дна. Бортові самописці знайшли у 2011 році після кількох місяців глибоководних пошуків.

На оголошення вироку до суду прибули родичі загиблих, серед яких переважно громадяни Франції, Бразилії та Німеччини.

Прокуратура вимагала для Air France та Airbus максимального штрафу — по 225 тисяч євро для кожної компанії. Частина родин загиблих назвала таке покарання символічним.

Президентка асоціації родин жертв рейсу AF447 Даніель Ламі, яка втратила у катастрофі сина, привітала рішення суду.

Катастрофа рейсу AF447 стала однією з найскладніших пошукових операцій в історії авіації. Літак упав у віддаленій частині Атлантичного океану — більш ніж за 1 100 кілометрів від узбережжя Південної Америки. Французька влада відповідала за розслідування причин аварії, бразильські служби займалися пошуком і підняттям тіл загиблих.

За перші 26 днів пошукової операції було знайдено 51 тіло. Частина загиблих залишалася у своїх кріслах.

Один із родичів жертв у 2019 році розповідав, що зміг поховати останки свого сина лише більш ніж через два роки після катастрофи.

Його син — 40-річний інженер Нельсон Марінью Філью — майже запізнився на рейс із міжнародного аеропорту в Ріо-де-Жанейро та, за словами працівників Air France, став останнім пасажиром, який піднявся на борт.

На борту перебували пасажири з 33 країн світу. Серед них — 61 громадянин Франції, 58 бразильців, 26 німців, двоє американців, п’ятеро британців та троє громадян Ірландії.

Також серед загиблих був бразильський принц Педру Луїш Орлеан-Браганса, якому було 26 років.

Із 216 пасажирів на борту було 126 чоловіків, 82 жінки, семеро дітей та одна немовля.

Серед 12 членів екіпажу всі, окрім одного бразильця, були громадянами Франції.

У 2012 році французькі слідчі дійшли висновку, що катастрофа сталася через поєднання технічної несправності та помилок пілотів. Через обмерзання датчиків швидкості екіпаж отримав некоректні дані про політ.

На момент інциденту командир екіпажу перебував на перерві, а другі пілоти неправильно відреагували на втрату швидкості. Під час звалювання вони підняли ніс літака замість того, щоб опустити його.

Слідство також встановило, що екіпаж не мав достатньої підготовки для дій у подібних ситуаціях. Після катастрофи авіакомпанії оновили підготовку пілотів, а датчики швидкості на літаках замінили.

