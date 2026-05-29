В НАТО отреагировали на попадание дрона в жилой дом в Румынии во время атаки РФ
09:24, 29 мая 2026
В Североатлантическом альянсе заявили, что «осуждают безрассудство России».
Фото: Romanian Department for Emergency Situations (DSU)/Handout via REUTERS
Североатлантический альянс осудил Россию после того, как дрон попал в жилой дом на территории Румынии во время очередной атаки РФ на украинскую инфраструктуру вблизи границы.
Об этом сообщили в Альянсе, отметив, что генеральный секретарь НАТО поддерживает связь с румынскими властями по поводу инцидента.
«Рано утром этого дня жилой дом в Румынии был поражен дроном, когда Россия атаковала украинскую инфраструктуру вблизи границы… Мы осуждаем безрассудство России», — заявили в НАТО.
Других подробностей о последствиях инцидента от Альянса пока не поступало.
