В НАТО отреагировали на попадание дрона в жилой дом в Румынии во время атаки РФ

09:24, 29 мая 2026
В Североатлантическом альянсе заявили, что «осуждают безрассудство России».
Фото: Romanian Department for Emergency Situations (DSU)/Handout via REUTERS
Североатлантический альянс осудил Россию после того, как дрон попал в жилой дом на территории Румынии во время очередной атаки РФ на украинскую инфраструктуру вблизи границы.

Об этом сообщили в Альянсе, отметив, что генеральный секретарь НАТО поддерживает связь с румынскими властями по поводу инцидента.

«Рано утром этого дня жилой дом в Румынии был поражен дроном, когда Россия атаковала украинскую инфраструктуру вблизи границы… Мы осуждаем безрассудство России», — заявили в НАТО.

Других подробностей о последствиях инцидента от Альянса пока не поступало.

