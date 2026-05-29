У НАТО відреагували на влучання дрона в житловий будинок у Румунії під час атаки РФ

У Північноатлантичному альянсі заявили, що «засуджують безрозсудність Росії».

Фото: Romanian Department for Emergency Situations (DSU)/Handout via REUTERS

Північноатлантичний альянс засудив Росію після того, як дрон влучив у житловий будинок на території Румунії під час чергової атаки РФ на українську інфраструктуру поблизу кордону.

Про це повідомили в Альянсі, зазначивши, що генеральний секретар НАТО підтримує зв’язок із румунською владою щодо інциденту.

«Рано вранці цього дня житловий будинок у Румунії був уражений дроном, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону… Ми засуджуємо безрозсудність Росії», — заявили в НАТО.

Інших подробиць щодо наслідків інциденту від Альянсу наразі не надходило.

